Lý Hoàng Nam rạng rỡ mang cúp vô địch PPA Tour Asia về nước, hội ngộ bà xã xinh đẹp tại sân bay

Rạng sáng ngày 7/12, không khí ở sảnh sân bay rộn ràng như lễ hội khi Lý Hoàng Nam - nhà vô địch đơn nam hệ Pro của PPA Tour Asia: Hangzhou Open 2025 - cùng người đồng đội ăn ý Lê Xuân Đức trở về nước sau hành trình thi đấu giàu cảm xúc. Hình ảnh Lý Hoàng Nam nở nụ cười rạng rỡ, đeo huy chương nổi bật và cầm chiếc cúp vô địch trong tay khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Đặc biệt, người xuất hiện đón anh tại sân bay là bà xã Phương Trinh trong dáng vẻ xinh đẹp và đầy tự hào với bó hoa lớn, đã tạo nên khung hình ấm áp đến "tan chảy". Lý Hoàng Nam đeo chiếc huy chương danh giá lên cổ vợ đầy tình cảm. Hai vợ chồng đứng cạnh nhau, một bên là cúp, một bên là hoa, ánh mắt hạnh phúc của cả hai khiến fan không khỏi xúc động: Nhà vô địch đã trở về - và chiến thắng này có cả dấu ấn của tình yêu.

Tại PPA Tour Asia - Hangzhou Open 2025, Lý Hoàng Nam đã từng bước chứng minh bản lĩnh qua từng trận đấu đối đầu với các tay vợt hàng đầu thế giới. Ở bán kết, anh tạo "chấn động" khi đánh bại Federico Staksrud - tay vợt số 2 thế giới - sau trận đấu căng như dây đàn với tỉ số 11-7, 12-10.

Tới chung kết, Lý Hoàng Nam tiếp tục giữ phong độ đỉnh cao, thắng nhanh Jack Wong 11-4, 11-4, qua đó chính thức giành ngôi vô địch châu Á đầu tiên trong sự nghiệp pickleball. Một hành trình ngắn nhưng "cháy" từ đầu tới cuối - và đúng nghĩa "để đời".

Lý Hoàng Nam và Xuân Đức về nước sau hành trình đáng nhớ ở PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 (Ảnh: Kamito Pickleball)

Ngay sau khi bước lên bục nhận cúp, Lý Hoàng Nam đã chia sẻ câu nói khiến cộng đồng fan rần rần: "Tôi đang rất vui với chiến thắng này. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Jack Wong, anh ấy đã có một giải đấu ấn tượng. Tôi mong muốn có thể sang thi đấu ở PPA Mỹ. Đó là sân chơi đẳng cấp và tôi muốn thử sức bản thân ở môi trường lớn hơn".

"Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, gia đình, nhà tài trợ, đặc biệt là vợ của tôi đã luôn đồng hành để tôi có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi yêu cô ấy rất nhiều", Lý Hoàng Nam nhắn nhủ.

Một chiến thắng của nỗ lực - và của những người yêu thương phía sau

PPA Tour Hangzhou 2025 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của pickleball Việt Nam, mà còn chứng minh hành trình chuyển hướng đáng nể của Lý Hoàng Nam: từ tay vợt quần vợt số 1 quốc gia, bước sang một môn thể thao mới và nhanh chóng tạo nên kỳ tích.

Và tối nay, khi Hoàng Nam bước ra sảnh sân bay trong tiếng chúc mừng, chiếc cúp sáng lấp lánh, bên cạnh là người vợ luôn đồng hành - hình ảnh ấy đẹp hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Trên trang cá nhân, Lý Hoàng Nam viết: "Chức vô địch lần này mang lại rất nhiều cảm xúc - là đã cơn khát, là sự ghi nhận cho những gì mình đã cố gắng. Với Nam, chiến thắng lớn nhất là mỗi ngày đều tiến bộ hơn bản thân mình hôm qua và Nam phải luôn tự suy nghĩ đẳng cấp không nằm ở danh hiệu mà ở sự kỷ luật và quyết tâm bền bỉ. Rất hạnh phúc khi xung quanh Nam có rất nhiều người có cùng mindset đó, đã luôn bên cạnh và động viên".

Xuân Đức ăn mừng cuồng nhiệt khi Lý Hoàng Nam chiến thắng

Chúc mừng Lý Hoàng Nam - nhà vô địch PPA Tour Asia 2025!