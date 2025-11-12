Lý do Taylor Swift không thống trị Grammy 2026

Theo đánh giá của CNN, không phải ai cũng yêu thích alnum mới The Life Of A Showgirl của Taylor, nhưng lý do nó không nhận được bất kỳ đề cử nào, được công bố vào thứ Sáu, là do vấn đề kỹ thuật, chứ không phải những yếu tố khác như sự ghét bỏ.

Để đủ điều kiện tham dự Giải Grammy thường niên lần thứ 68, nhạc phẩm phải được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến ngày 30 tháng 8 năm 2025. Trong khi đó, The Life Of A Showgirl của Taylor được phát hành vào ngày 3 tháng 10, và đây đơn giản là lý do chính khiến album không đủ điều kiện nhận đề cử của Grammy 2026.

Tuy nhiên, lý do trên không ngăn cản một số khán giả (ít nhất là trong giây lát) phẫn nộ trước sự thiếu sót này. Quay lại lịch sử của Taylor với Grammy, cô đã được đề cử 58 giải Grammy và giành được 14 giải trong suốt sự nghiệp của mình cho đến nay. Cụ thể, năm 2024, Taylor đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên bốn lần giành giải Grammy cho hạng mục Album của năm nhờ album Midnights phát hành năm 2022.

Vậy nên, những ai yêu mến Taylor Swift không phải quá bận lòng về việc nữ ca sĩ mình yêu thích không thống trị Grammy 2026 vì khoảng một năm nữa, các bạn có thể sẽ có một buổi sáng Grammy thật vui vẻ như nhiều năm về trước.

Lễ trao giải Grammy 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp từ vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 2 năm 2026 (theo giờ Mỹ).