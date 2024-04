Lý do Charlie Puth tặng bài hát mới cho BABYMONSTER

(Ảnh: Inkigayo)

Trong chương trình Radio Show của Park Myung Soo, BABYMONSTER đã chia sẻ về mini album đầu tay của mình cùng ca khúc Like That do Charlie Puth viết tặng riêng cho nhóm.

Giải thích lý do cho ca khúc bất ngờ này, các thành viên chia sẻ: "Ahyeon đã hát ca khúc Dangerously của Charlie Puth trong chương trình sống còn. Cô ấy đã hát rất tốt và được Charlie Puth để ý, anh ấy còn để lại bình luận dưới video. Điều này đã dẫn tới việc chúng tôi được anh ấy dành tặng ca khúc Like That".

Cũng trong chương trình, nhóm tiết lộ rằng nam ca sĩ vô cùng hài lòng với kết quả cuối cùng của ca khúc này. Ngoài ra, những người hâm mộ cũng yêu thích ca khúc, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng Like That xứng đáng được quảng bá nhiều hơn nữa.

BABYMONSTER thường được gọi với cái tên "em gái BLACKPINK", tuy nhiên nhóm tỏ ra không hề e ngại và lo lắng với cái tên này. Thậm chí, trong chương trình radio, thành viên Ahyeon còn trực tiếp nhắc tới đàn chị: "Tôi muốn khoẻ mạnh để hoạt động trong một thời gian dài. BLACKPINK là hình mẫu của tôi. Tôi cũng muốn tới biểu diễn tại Coachella nữa".

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù vẫn còn nhiều phản ứng trái chiều xung quanh âm nhạc của nhóm nhạc mới nhà YG nhưng BABYMONSTER vẫn được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ 5 của K-Pop.