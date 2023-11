Lưu ý 3 điều này, ba mẹ "bớt gánh lo" khi chọn trường du học cho con

Với bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, mong muốn vươn mình ra thế giới của các bạn trẻ không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, nếu như du học mà không có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, con sẽ rất dễ phải đánh đổi bằng cả thời gian,công sức, và tiền bạc gia đình. Chính vì thế, bên cạnh danh tiếng của trường, ba mẹ cũng cần đặc biệt quan tâm đến những tiêu chí quan trọng xung quanh.



Du học là cơ hội tuyệt vời để con phát triển

Tiêu chí đầu tiên là trường phải có quan hệ đối tác với các trường đại học toàn cầu và được xếp hạng cao. Những trường đại học danh giá và nằm trong các bảng xếp hạng uy tín không chỉ được đánh giá rất cao về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa, mà giá trị của bằng cấp sau khi hoàn thành việc học cũng sẽ là tiền đề hỗ trợ con phát triển nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các chứng nhận mà các cơ sở giáo dục đạt được chính là điều phản ánh chân thật nhất về chất lượng giảng dạy và dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Các thông tin về đào tạo và chứng chỉ ba mẹ có thể tìm đọc ở những trang tin chính thức của trường. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để phụ huynh có thể sàng lọc, so sánh, đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Ba mẹ cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chọn trường cho con

Không chỉ chất lượng giảng dạy, phụ huynh cũng cần đặc biệt lưu tâm đến môi trường ngoại khóa dành cho con. Trong thời gian dài du học, con sẽ phải sinh sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Chính vì thế, ba mẹ hãy lưu ý chọn các cơ sở giáo dục có không gian để rèn luyện toàn diện, đặc biệt là những cơ sở có Dịch vụ văn phòng sinh viên hoặc các cộng đồng sinh viên quốc tế, để con có thể mở rộng cơ hội kết nối với các chuyên gia, giảng viên và bạn bè. Không chỉ giúp con dễ dàng làm quen môi trường mới, mà còn có thể rèn luyện thêm ngoại ngữ và được hỗ trợ kịp thời những lúc con cần.

Du học nước ngoài luôn đắt đỏ, chi phí cũng sẽ linh động phụ thuộc vào từng quốc gia, ngôi trường và chương trình học. Vì vậy mà các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm đến các cơ hội tiết kiệm chi phí trong quá trình du học. Đa số các trường toàn cầu đều có học bổng thường niên dành riêng cho sinh viên quốc tế, hoặc ba mẹ cũng có thể tham khảo những chương trình học được phát triển và cấp bằng bởi các trường quốc tế. Chẳng hạn, thay vì bay thẳng đến các nước phương Tây (như Mỹ, Anh, Úc), con hoàn toàn có thể tiết kiệm lên đến 30% chi phí khi học tập tại Singapore cho cùng một chương trình giáo dục.

Học viện Quản Lý Singapore (SIM) - Một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Singapore

Với kinh nghiệm thành lập gần 60 năm, Học Viện Quản Lý Singapore (SIM) là cơ sở đáng cân nhắc để ba mẹ chọn cho con khi du học. Không chỉ là một trong những cơ sở giáo dục tư nhân hàng đầu Singapore, SIM còn mang đến những trải nghiệm giáo dục toàn cầu cho sinh viên:

- SIM có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học hàng đầu thế giới, có thể kể đến như University of Birmingham, University of London, University of Stirling, University at Buffalo - The State University of New York, La Trobe University, Monash College, RMIT University và University of Wollongong,...

- Sở hữu chứng nhận EduTrust Star vào tháng 8/2022, minh chứng cho trường tư thục xuất sắc trong tất cả lĩnh vực quan trọng và tuân thủ quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng tại Singapore.

- Ngoài các kiến thức chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc sau tốt nghiệp, SIM đặc biệt chú trọng hoạt động ngoại khóa để sinh viên có không gian thư giãn. Hơn 80 câu lạc bộ đa dạng chuyên đề như thể thao, văn hóa, nghệ thuật... để sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có sức khỏe tốt, tự tin và sáng tạo để phát triển toàn diện trong môi trường đa văn hóa.

Ba mẹ có thể tham khảo và nắm bắt cơ hội để con trở thành một trong những sinh viên SIM

Trong thị trường du học phức tạp như hiện nay, ngoài việc tìm hiểu những thông tin trên các phương tiện đại chúng, ba mẹ hãy liên hệ tham vấn thêm từ những người có kinh nghiệm để có cái nhìn thực tế nhất. Hy vọng với những cách trên, ba mẹ có thể lựa chọn cho con mình một môi trường học tập với những tiêu chí chuẩn xác nhất, để bước đầu vào đời cũng là bước tiến đến tương lai của con được rộng mở.