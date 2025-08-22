Lương 8 triệu, việc hiếu hỉ ở công ty toàn phải đóng tiền triệu

Tôi là nhân viên hành chính mới đi làm, mức lương hiện tại là 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe và chi phí sinh hoạt thiết yếu, gần như chẳng dư được đồng nào. Vậy mà mỗi lần có đồng nghiệp cưới xin , ma chay, sinh con, tân gia…, tôi lại phải móc hầu bao 500 nghìn đến 1 triệu đồng để “đi phong bì” vì đó là mức sàn chung của công ty, các sếp hay những anh chị giàu có thì nhiều hơn.

Ban đầu, tôi nghĩ hiếu hỉ tùy tâm, nhưng hóa ra công ty có quy định ngầm: Cưới thì 1 triệu, sinh đẻ, tân gia hay viếng thì 500 nghìn, ai thân hay các sếp thì nhiều hơn.

Nhiều khi chưa thuộc mặt đồng nghiệp, chỉ nghe báo “anh A phòng kế toán cưới” là được gợi ý “đóng 1 triệu”, hoặc “chị B bên kho vừa sinh con” – là mỗi người “góp 500 nghìn”. Không ai ép, nhưng nếu không tham gia, tên bạn sẽ bị thiếu trên bảng tổng hợp, gây điều tiếng rằng “không hòa đồng”, “kém tinh thần tập thể”, “khó gần”.

Công ty đông người, tháng nào cũng có vài ba vụ như thế, có tháng tôi mất đến 3 triệu, hơn 1/3 thu nhập nên thực sự stress.

Công ty tôi chủ yếu có hai loại người: Những người giỏi kiếm tiền và những người đi làm không vì tiền (nhà họ đã giàu rồi). Tôi là một trong vài người hiếm hoi thuộc loại thứ ba: Đi làm vì tiền nhưng lương thấp. Mức sống, mức chi tiêu của các anh chị đều cao so với mặt bằng chung nên họ không hiểu sự khó xử của người lượng 8 triệu và không có bố mẹ hay chồng giàu như tôi.

Có lần tôi mạnh dạn hỏi: "Nếu em không thân, có thể gửi 200–300 nghìn được không ạ? " thì nhận lại ánh mắt kỳ lạ và câu trả lời nửa đùa nửa thật: "Thôi ráng đi em, kẻo mai mốt em có việc, người ta không gửi thì em lại buồn". Tôi không cần kiểu “bảo hiểm xã hội phiên bản mini” ấy, nhưng sẽ nếu không theo lệ thì khó sống trong tập thể.

Tôi biết nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Có chị bạn lương 6 triệu đồng mà tháng nào cũng đóng 2 triệu tiền hiếu hỉ. Không đóng thì bị nhìn như vật thể lạ, đóng thì méo mặt vì không biết sống bằng gì với số tiền còn lại.

Tôi nghĩ san sẻ là điều tốt đẹp, gửi quà mừng hay giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp chuyện vui buồn là văn hóa đáng trân trọng của người Việt. Nhưng ở chốn công sở, không nên biến nó thành sự ràng buộc hay gánh nặng bằng những “quy định bất thành văn” mà thiếu đi sự thấu hiểu.

Tôi ước có một ngày các anh chị trong công ty nhận ra rằng có những đồng nghiệp nếu “bỏ phong bì” theo mức của họ thì sẽ không đủ tiền ăn, và hiểu rằng người đóng góp ít hơn chẳng phải là không có lòng.