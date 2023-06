Luộc trứng trong lò vi sóng, người phụ nữ gặp sự cố khiến gương mặt bị hủy hoại

Khi lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những đoạn video ngắn hướng dẫn mẹo vặt cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều phương pháp thường không có kiểm chứng khoa học mà chủ yếu đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân. Vì vậy, trước khi học theo bất kỳ phương pháp nào, bạn cần cân nhắc thật kỹ nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng.

Luộc trứng bằng lò vi sóng

Shafia Bashir, 37 tuổi, đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi cố gắng làm món trứng luộc bằng lò vi sóng. Cô cho một quả trứng sống vào cốc nước sôi và bỏ vào lò vi sóng. Sau khi nấu trong lò vài phút, cô lấy trứng ra và dùng thìa tách vỏ trứng. Tuy nhiên, khi thìa chỉ mới chạm vào với vỏ trứng, quả trứng đột ngột phát nổ “như một đài phun nước”, mặt của cô hứng chịu toàn bộ sức nóng của quả trứng nên bị bỏng nghiêm trọng.

Bashir thuật lại, lúc đó cô đang đói, cô đã nướng một ổ bánh mỳ và muốn làm món trứng ăn kèm. Sau khi bị bỏng, Bashir lập tức làm mát da mặt dưới vòi nước lạnh. Tuy nhiên, cô vẫn phải nhập viện. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô chia sẻ: “Đó là khoảnh khắc kinh hoàng với tôi. Tôi vô cùng đau đớn”.

Gương mặt Bashir trước và sau tai nạn

Lực nổ của quả trứng mạnh đến nỗi làm vỡ ly nước

May mắn thay, nhờ được sơ cứu và cứu chữa kịp thời, khuôn mặt của cô nhanh chóng hồi phục sau khoảng một tháng.

Cũng cần phải nói rõ một chút, Bashir đã học được phương pháp này từ mẹ chồng trước, rồi khi chứng kiến nhiều người trên mạng cũng làm giống mẹ chồng mình, cô mới yên tâm làm theo. Cô cũng biết có những người luộc trứng bằng lò vi sóng trong nhiều năm trời mà chưa gặp vấn đề gì, nhưng không vì thế mà họ có thể chủ quan. Qua vụ việc, Bashir muốn cảnh báo mọi người về những mẹo nấu ăn chưa có kiểm chứng khoa học.

Tại sao quả trứng phát nổ?

Một báo cáo do Hiệp hội Âm học Hoa Kỳ (the Acoustical Society of America) công bố vào năm 2017 cho thấy quả trứng có thể bị phát nổ khi luộc chín bằng lò vi sóng. Báo cáo được đưa ra sau khi một người đàn ông kiện một nhà hàng vì anh đã ăn một quả trứng luộc chín được hâm nóng lại. Anh bị bỏng và tổn thương thính giác, theo The New York Times.

Sau khi thử luộc gần 100 quả trứng bằng lò vi sóng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng lòng đỏ của một quả trứng luộc chín được hâm nóng lại có thể đạt tới nhiệt độ cao tới 100°C, tức nhiệt độ sôi của nước.

Trong quá trình luộc trứng, những khối nước li ti được hình thành khi các protein bên trong lòng đỏ kết tụ lại với nhau. Lò vi sóng sẽ làm quá trình kết tụ diễn ra cực nhanh, khiến nhiệt độ lòng đỏ tăng vọt, đun sôi khối nước li ti bên trong, hậu quả là trứng có thể phát nổ. Nếu vẫn muốn ăn theo cách này, bạn ít nhất nên đợi trứng nguội bớt.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận lực nổ của một quả trứng được quay trong lò vi sóng có thể đạt tới 133 decibel, chỉ thấp hơn 30 decibel so với lực nổ của súng ngắn.

Lò vi sóng sẽ làm quá trình kết tụ diễn ra cực nhanh, khiến nhiệt độ lòng đỏ tăng vọt, đun sôi khối nước li ti bên trong, hậu quả là trứng có thể phát nổ

Những trường hợp xui xẻo khác

Trào lưu làm nóng trứng trong lò vi sóng đã tạo nên cơn sốt lan truyền khắp mạng xã hội những ngày gần đây, bởi quả trứng có thể phát nổ khi quay trong lò. Những video ghi lại cảnh tượng đó thu hút về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

Vào tháng 4/2019, một YouTuber tên Bethany Rosser đã luộc trứng trong lò vi sóng khoảng 6 phút. Kết quả là quả trứng đã nổ tung, bắn vào mặt cô và khiến da mặt cô bị bong tróc. Tồi tệ hơn, một bên mắt của cô cũng bị ảnh hưởng nặng.

Vào năm 2021, một phụ nữ người Anh đã bị thương sau khi thử luộc trứng bằng lò vi sóng. Khi đó, quả trứng đã phát nổ, khiến mặt và cổ cô bị bỏng nghiêm trọng. Vụ nổ mạnh đến nỗi chiếc cốc sứ đựng quả trứng cũng bị vỡ làm đôi.