"Lục túi" hội It Girls: 4 món đồ "must-have" để duy trì thần thái sang chảnh suốt ngày dài du xuân

Không phải ngẫu nhiên mà chuyên mục "What’s in my bag" của các It Girls luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Bởi những món đồ trong túi họ không chỉ tiết lộ về cá tính và mức độ "chịu chơi", mà còn phần nào thể hiện xu hướng thời trang đang dẫn đầu vào thời điểm đó và cả bí quyết giúp họ duy trì vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái sành điệu suốt ngày dài. Khi được hỏi đâu là những "items" nhất định phải mang theo mỗi khi xuống phố để "touch-up" nhanh gọn như thế, đa số các It Girls đều có chung 4 câu trả lời:



Kính mát thời thượng

Là 1 fashionista chính hiệu, hội It Girls luôn dắt túi bên mình chiếc kính mát mang kiểu dáng thời thượng, vừa bảo vệ mắt trước sự tác động của ánh nắng mặt trời, vừa giúp nàng nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc, đôi khi là che vội khuôn mặt chưa kịp make-up hoặc nét mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mỗi năm, các tín đồ thời trang lại chạy theo một xu hướng kính mát khác nhau. Tuy nhiên, mắt mèo và retro dường như là 2 phong cách chưa bao giờ lỗi mốt. Trong khi kính mắt mèo mang lại cho gương mặt sự thanh thoát, thì kính mát retro sẽ giúp tổng thể outfit thêm phần sang chảnh và thời thượng.

Cushion cho lớp nền hoàn hảo trong nháy mắt



Là sản phẩm tích hợp giữa kem dưỡng da, kem nền trang điểm và cả kem chống nắng, cushion luôn được hội It Girls ưu ái chừa 1 khoảng trống trong túi xách để "touch-up" lớp nền bị xuống tông sau 1 ngày dài chỉ với vài động tác dậm mút, duy trì làn da đều màu, căng mọng và rạng rỡ.

Thỏi son với thiết kế "chanh sả" và tông màu rực rỡ

Son môi là vật bất ly thân của phụ nữ, nhưng thỏi son của những cô nàng sành điệu có gì khác biệt? Đó là thiết kế sang trọng và độc đáo đi cùng tông màu rực rỡ, bắt mắt. Theo chia sẻ của hội It Girls, những thỏi son như thế sẽ không chỉ khiến người khác phải ngưỡng mộ độ sang chảnh của nàng, mà còn giúp nàng tút tát thần thái nhanh chóng khi không có thời gian "touch-up" toàn bộ lớp make-up trong suốt ngày dài bận rộn, che đi vẻ nhợt nhạt với đôi môi sống động.

Nàng có thể nhờ cậy nước da mịn màng mà bỏ qua lớp phấn phủ, phớt lờ những đường eyeliner sắc sảo… nhưng đừng bao giờ quên mang theo 1 thỏi son trong túi xách.

Nước hoa bỏ túi

Theo quan điểm của hội It Girls, thần thái sang chảnh không chỉ thể hiện qua trang phục, phụ kiện hay lớp make-up, mà mùi hương đẳng cấp cũng là yếu tố quan trọng giúp nàng nâng tầm vẻ ngoài hoàn hảo. Tuy nhiên, trong suốt 1 ngày với biết bao hoạt động, biết bao nơi phải đi… sẽ thật khó để nàng lưu giữ mùi hương cho cơ thể từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Lúc này các IT Girls bật mí rằng, họ luôn mang theo 1 tuýp nước hoa bỏ túi nhỏ gọn với hương thơm sang trọng để "sạc" lại thần thái chỉ bằng một động tác "xịt" đơn giản.

Giữa vô số thương hiệu nước hoa bỏ túi trên thị trường hiện nay, Enchanteur Luxe là cái tên được hội IT Girls "highly recommend" với mùi hương cao cấp, điều chế bởi nhà hương hàng đầu thế giới - Master Perfumer Haresh Totlani từ Firmenich. Bộ sưu tập gồm cặp đôi Rouge và D’or với những tầng hương độc đáo, đưa nàng đắm chìm vào giấc mơ Paris nguy nga.

Enchanteur Luxe Rouge khuấy đảo mọi trái tim rạo rực với tầng hương đầu là Raspberry thanh mát, tiếp nối cùng sự quyến rũ của hoa hồng Bỉ và kết thúc trong nốt trầm ấm của gỗ Tuyết Tùng. Rouge đại diện cho sự nồng nàn, đam mê và say đắm.

Ngược lại với Rouge, Enchanteur Luxe D’or lại là mùi hương của sự thanh thuần, dịu dàng và trong trẻo. Tầng hương đầu là Cam Bergamot dịu mát, sau đó hòa cùng mẫu đơn ngọt ngào và kết thúc bằng Tuyết Tùng trầm ấm.

Và đó là 4 "items" bất ly thân của hội It Girls mỗi khi xuống phố, giúp họ duy trì thần thái sang chảnh suốt ngày dài. Trong túi xách của nàng đã có những món đồ này chưa? Bổ sung ngay nếu còn thiếu nhé!

Khởi nguồn cách đây hơn 25 năm từ hương thơm thanh lịch của các cô gái Paris, Enchanteur là dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mang hương nước hoa Pháp cao cấp, đồng hành cùng những cô gái trẻ tìm kiếm sự lãng mạn và tinh tế trong cuộc sống.

Các sản phẩm của Enchanteur đang được bán tại hệ thống siêu thị: BigC, Coopmart, Emart… các cửa hàng mỹ phẩm uy tín và kênh bán hàng online. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào fanpage chính thức của Enchanteur để tham khảo thêm các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam.

Địa chỉ: Số 7, Đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.