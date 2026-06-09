Luật mới tại World Cup 2026: Cứ gọi y tế là phải rời sân 1 phút, trừ 3 ngoại lệ này

FIFA áp dụng luật chấn thương mới tại World Cup 2026.

Nhằm tối ưu hóa thời gian bóng lăn và nâng cao chất lượng chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức áp dụng quy định mới đầy nghiêm khắc liên quan đến việc chăm sóc y tế cho cầu thủ ngay tại vòng chung kết World Cup 2026. Đây được xem là bước đi quyết liệt của cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới nhằm triệt hạ vấn nạn "đổ sống đổ chết" để câu giờ vốn gây nhức nhối dư luận suốt nhiều năm qua.

Theo quy định mới từ Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), nếu một cầu thủ nằm sân và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế, hoặc nếu trọng tài phải cắt còi tạm dừng trận đấu vì chấn thương của cầu thủ đó, họ sẽ buộc phải rời sân và không được phép trở lại thi đấu trong vòng ít nhất một phút. Bước ngoặt của điều luật này nằm ở chỗ đồng hồ đếm ngược một phút sẽ chỉ bắt đầu được tính kể từ thời điểm trọng tài cho trận đấu tiếp diễn, thay vì tính từ lúc cầu thủ bước ra đường biên.

Cầu thủ can thiệp y tế sẽ phải rời sân trong vòng 1 phút (Ảnh: Reuters)

Quy định này buộc các đội bóng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nhờ đến quyền trợ giúp y tế. Việc phải thi đấu thiếu người trong vòng 60 giây nghẹt thở dưới áp lực của một trận đấu World Cup sẽ là cái giá quá đắt cho bất kỳ hành vi cố tình làm giảm nhịp độ trận đấu hay dàn dựng kịch bản chấn thương nào. Trước đó, FIFA từng thử nghiệm hình phạt nghiêm khắc hơn với thời gian rời sân lên tới hai phút tại giải Arab Cup, đồng thời Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cũng đang áp dụng luật tương tự trước khi rút ngắn xuống còn một phút cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù áp dụng kỷ luật thép, FIFA vẫn đưa ra ba trường hợp ngoại lệ đặc biệt để đảm bảo tính công bằng và an toàn cho trận đấu. Cụ thể, cầu thủ bị đau sẽ không phải rời sân một phút nếu chấn thương đó đến từ một pha phạm lỗi mà cầu thủ đối phương phải nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Ngoài ra, các thủ môn cũng được miễn trừ hoàn toàn khỏi điều luật này nhằm tránh kịch bản đội bóng phải thi đấu mà không có người gác đền. Cuối cùng, nếu tình huống nằm sân dẫn đến một quả phạt đền, cầu thủ được chỉ định sút phạt đền đó cũng được phép ở lại sân để thực hiện cú sút.

Ban đầu, các sửa đổi luật của IFAB dự kiến có hiệu lực trên toàn cầu từ ngày 1/7. Tuy nhiên, FIFA đã quyết định "đốt cháy giai đoạn", đưa luật mới vào áp dụng ngay từ trận khai mạc World Cup 2026. Động thái mạnh tay này hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu tốc độ, công bằng và cống hiến hơn cho người hâm mộ toàn cầu.