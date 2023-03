Lừa đảo bằng tin nhắn hình ảnh "Giao dịch chuyển khoản thành công"

Cuối năm 2022, qua nắm tình hình, Công an thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phát hiện hình thức, thủ đoạn lừa đảo mới: Đối tượng giả mua hàng, tải sẵn phôi chuyển tiền của Ngân hàng Agribank sau đó chỉnh sửa, ghi số tiền đã chuyển để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn nhanh chóng triển khai phá án. Trong hơn 1 tháng điều tra, truy xét, từ ngày 18/11 đến 25/12/2022, Công an thị trấn đã bắt được đối tượng

Đối tượng lừa đảo bị bắt giữ

Ngày 14/11/2022, một đối tượng đến cửa hàng nội thất của gia đình bà Lê Thị Hồng, ở tổ dân phố Thái Long, thị trấn Đình Cả (Võ Nhai), để mua hàng. Sau khi hai bên thỏa thuận mua bán xong, đối tượng nói không có đủ tiền mặt, bảo bà Hồng đọc số tài khoản để chuyển trả tiền hàng.

Lấy lý do bận không ra cây ATM rút được nên đối tượng bảo chuyển thêm 24 triệu đồng nữa nhờ bà Hồng đưa lại tiền mặt. Sau đó đối tượng cho bà Hồng xem tin nhắn điện thoại của mình đã chuyển đủ số tiền, đúng họ tên và số tài khoản nên bà Hồng tin và đưa tiền cho đối tượng. Chuyển hàng lên xóm Mỏ Gà (xã Phú Thượng), địa chỉ đối tượng để lại, người dân ở đó nói không có ai tên như thế; tiền thì không thấy vào tài khoản, gia đình bà Hồng ra trình báo Công an thị trấn Đình Cả.

Tại buổi làm việc với gia đình bà Hồng, Công an thị trấn đã trích xuất camera và nắm được đặc điểm của đối tượng: Là nam giới, cao khoảng 1m55, dáng người nhỏ, thấp, đi xe Liberty biển số xe tỉnh Lạng Sơn. Công an thị trấn Đình Cả đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và xác định đối tượng sử dụng biển số xe giả.

Ông Trần Huy Hoàng, Phó Trưởng Công an thị trấn Đình Cả cho biết, qua tìm hiểu, trinh sát nắm bắt được, trước đó trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) có một phụ nữ cũng bị một nam giới lừa lấy 7 triệu đồng. Liên lạc với nạn nhân này, trinh sát nhận thấy cách thức lừa đảo tương tự với trường hợp của bà Hồng.

"Vì vậy, chúng tôi xác định đối tượng đó đã gây ra nhiều vụ dọc tuyến Quốc lộ 1B từ huyện Võ Nhai lên thị trấn Bắc Sơn. Điểm trùng hợp là sau khi lừa được tiền của bà Hồng ngày 14/11, thì đúng ngày này người phụ nữ ở thị trấn Bắc Sơn nhận được số tiền 4 triệu đồng. Chúng tôi đã trực tiếp gặp, đưa người phụ nữ lên 2 ngân hàng ở thị trấn Bắc Sơn để điều tra xem ai đã chuyển tiền vào tài khoản, nhưng ngân hàng cũng chỉ cung cấp thông tin người chuyển tiền là bà Nguyễn Thị M, một người bán gà ở ven đường đối tượng nhờ chuyển trả. Nếu không có thông tin này và người bán hàng nước ở Bắc Sơn, nhà xe chạy tuyến Bắc Sơn - Lạng Sơn, chúng tôi sẽ khó xác định được đối tượng", Phó Trưởng Công an thị trấn Đình Cả thông tin.

Từ manh mối này, Công an thị trấn Đình Cả xác định Nông Đức Mạnh, sinh năm 1996, trú tại Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phối hợp với Công an xã Tân Tri gặp gia đình để nhận dạng đối tượng. Khi đến nhà, trinh sát phát hiện đôi giày, trang phục đối tượng đã sử dụng khi gây án. Mẹ của đối tượng thừa nhận nhiều người bị con mình lừa đảo.

Những ngày sau đó, Công an thị trấn Đình Cả nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ở huyện Chi Lăng cũng có một trường hợp bị lừa đảo 7 triệu đồng với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo

Phán đoán đối tượng đang ở Lạng Sơn, Công an thị trấn Đình Cả đã liên lạc với Đội Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, truy xét. Tại Bến xe Cao Lộc (Lạng Sơn), Công an được một người cho biết có thấy đối tượng đi xe ô tô nhưng không nhớ biển số. Liên lạc với chủ xe thì người này nói đang ở Bắc Giang. Tiếp tục liên hệ với hãng taxi Bắc Giang, trinh sát được biết cách đó mấy hôm, có một người giống đối tượng ở Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang)…

Sau hơn 1 tháng điều tra, truy xét, Công an thị trấn Đình Cả đã bắt được Nông Đức Mạnh khi đối tượng đang tàng trữ 1 gói heroin có khối lượng 0,831g. Mạnh khai nghiện ma túy, trước đây làm phụ xe, có quen các đối tượng xấu nên đã học được các mánh khóe lừa đảo. Mạnh đến các cửa hàng, giả vờ mua hàng, sử dụng phần mềm trên điện thoại để chỉnh sửa thông tin giao dịch đã thành công.

Với phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 12/2022, Mạnh đã gây ra trên 30 vụ lừa đảo ở các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Người mà đối tượng nhắm tới chủ yếu là các nhân viên cây xăng, chủ hiệu tạp hóa, những người không thạo công nghệ thông tin.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi giao dịch cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo như trên với tin nhắn vào hình ảnh “giao dịch chuyển khoản thành công” qua màn hình điện thoại; kiểm tra kỹ tài khoản của mình khi giao dịch./.