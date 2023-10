Lựa chọn trang sức “đốn tim” người thương nhân dịp 20/10

Gửi trao lời yêu thương tinh tế

Phụ nữ có bản tính săn sóc, luôn cố gắng chăm chút và dành những điều tốt đẹp nhất cho người mà họ thương yêu. Bởi lẽ đó mà sự thấu hiểu, đồng cảm của những người xung quanh sẽ là động lực lớn lao chắp cánh cho phái đẹp thêm niềm tin và tự tin trong cuộc sống. Đồng thời, các chị em cũng xứng đáng nhận được sự tôn vinh khác biệt cho chính giá trị riêng mà họ đã tạo dựng. Đó có thể là sự sẻ chia hay động viên từ người bạn đời, là lời khen "mẹ là tuyệt nhất" cùng nụ cười tươi rói mà con dành tặng mẹ, hay là món quà tinh tế gửi trao trong những dịp đặc biệt như ngày 20/10 sắp tới.

Mỗi món trang sức đều sở hữu thiết kế và ý nghĩa riêng biệt, cũng chính là cách để người trao "thay lời muốn nói" cho sự trân trọng, sẻ chia. Ảnh: PNJ.

Nhắc đến quà tặng, từ lâu, trang sức được xem là món quà giữ ngàn tâm ý được nhiều người lựa chọn để dành tặng một nửa thế giới. Mang giá trị thẩm mỹ cao với những đường nét thiết kế tinh xảo, trang sức không chỉ tôn vinh sắc đẹp và giá trị của phái đẹp mà còn là một kỷ vật để người đeo luôn nhớ đến tấm chân tình của người tặng.

Bên cạnh đó, trang sức thường được chế tác từ các chất liệu quý giá như vàng, ngọc trai, kim cương,… nên có giá trị tích lũy. Với bản tính chăm sóc và vun vén cho gia đình, trang sức được xem như món quà tinh tế, thể hiện sự chở che của người trao. Bởi trong bối cảnh "gió ngược", khi kinh tế chịu nhiều tác động buộc mọi người phải cân nhắc hơn trong chi tiêu thì một món quà mang giá trị tích lũy kinh tế như trang sức sẽ là điểm tựa để người nhận có thêm niềm tin và sự an tâm về mặt tài chính.

Mỗi món trang sức đều sở hữu thiết kế và ý nghĩa riêng biệt, cũng chính là cách để người trao "thay lời muốn nói" cho sự trân trọng, sẻ chia. Bởi chỉ khi bạn dành thời gian chăm chút, tỉ mỉ lựa chọn món trang sức phù hợp với người phụ nữ mình yêu thương, bạn mới có thêm cơ hội thấu hiểu về đối phương; từ đó thắt chặt sợi dây kết nối tình cảm, cũng như ghi dấu kỷ niệm khi tự tay đeo món trang sức cho người thân yêu.

Lựa chọn quà tặng trang sức dịp 20/10 vừa sang trọng, vừa kinh tế cùng PNJ

Với những ý nghĩa kể trên, PNJ mang đến cơ hội sở hữu những món quà tặng trang sức dịp 20/10 độc đáo, ý nghĩa với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, diễn ra từ ngày 06/10 - 22/10:

- Cơ hội sở hữu kim cương, PNJ dành tặng 100 viên kim cương 3,6 ly cho 100 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực.

- Cơ hội sở hữu dây chuyền vàng và ngàn ưu đãi hấp dẫn với chương trình "Quà tặng nàng - Dây chuyền vàng":

+ Khi mua trang sức vàng, platinum: với hóa đơn 01 món trang sức bạn sẽ nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 1.000.000Đ cho HĐ sau từ 8.000.000Đ; với hóa đơn 02 món trang sức, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 2.000.000Đ cho HĐ sau từ 15.000.000Đ; với hóa đơn từ 03 món trang sức trở lên, tặng 01 Dây chuyền vàng và tặng Phiếu ưu đãi điện tử 3.000.000Đ cho HĐ sau từ 20.000.000Đ.

+ Khi mua trang sức bạc và hợp kim cao cấp: với hóa đơn 01 món trang sức bạn sẽ nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 100.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ; với hóa đơn 02 món trang sức, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 200.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ; với hóa đơn 03 món trang sức trở lên, tặng Phiếu ưu đãi điện tử 400.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ. Đặc biệt, khi mua từ 02 món trang sức trở lên thuộc dòng hàng Disney | PNJ và PNJ x Hello Kitty, bạn sẽ nhận thêm mô hình Disney và nón Hello Kitty; khi mua từ 03 món trang sức STYLE by PNJ và PNJSilver trở lên, nhận thêm 01 đôi bông tai STYLE by PNJ.

Món quà trang sức góp phần tôn vinh sắc đẹp và giá trị của phái đẹp. Ảnh: PNJ.

- Chương trình "Nhân đôi ưu đãi đến 150.000.000Đ khi mua kim cương rời và 15% trang sức vỏ".

- "Ngày hội ưu đãi VIP": Đợt 1 từ 13-15/10 và Đợt 2 từ 20-22/10 ưu đãi lên đến 11% tiền công khi mua trang sức 22K, 24K; ưu đãi lên đến 8% khi mua trang sức CZ, ECZ, trang sức Ý, đá màu, ngọc trai, kim cương, dây chuyền, trang sức vỏ và trang sức không đính đá; ưu đãi lên đến 4% khi mua kim cương rời và đá màu rời; ưu đãi lên đến 14% khi mua trang sức bạc và hợp kim cao cấp; ưu đãi lên đến 22% khi mua đồng hồ.

- Đặc biệt, top 6 khách hàng thân thiết (VIP 3) có giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực trong Ngày hội ưu đãi VIP sẽ được nhận ngay 01 bộ quà tặng sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap ™ - Thương hiệu Anh Quốc - Công nghệ chăm sóc tóc tiên tiến từ Dyson.

- Ưu đãi riêng cho BST Niềm tin: với HĐ từ 10.000.000Đ đến dưới 30.000.000Đ, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 1.000.000Đ cho HĐ sau từ 8.000.000Đ; với HĐ từ 30.000.000Đ trở lên, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 2.000.000Đ cho HĐ sau từ 15.000.000Đ và 01 đồng hồ PNJWatch.

- Tận hưởng ưu đãi thêm 5% tối đa 1.000.000Đ khi khách hàng cùng người phụ nữ thân yêu của mình mua sắm và check-in tại cửa hàng PNJ và ưu đãi thêm 3% tối đa 500.000Đ dành cho khách hàng mới.

- Ưu đãi mua 03 Charm tặng 01 Charm. Ưu đãi đến 45% đặc biệt đón sinh nhật STYLE by PNJ.

- Chương trình Nhãn PNJWatch: ưu đãi đến 50% cho danh sách đồng hồ đặc biệt.

Trang sức không chỉ tôn vinh sắc đẹp và giá trị của phái đẹp mà còn là một kỷ vật để người đeo luôn nhớ đến tấm chân tình của người tặng. Ảnh: PNJ.

PNJ tin rằng món quà quý giá nhất dành cho một nửa thế giới không chỉ tôn vinh được giá trị và đích thực và vẻ đẹp của họ, mà còn phải thể hiện được chính sự thấu hiểu, sẻ chia từ người tặng.

Xem thêm chi tiết các chương trình ưu đãi tại đây.