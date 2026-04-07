Lời khai của ông Vũ Minh Châu

Khởi tố 4 bị can tại Bảo Tín Minh Châu

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu.

Theo điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước năm 2024, đối tượng Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Lời khai của ông chủ Vũ Minh Châu

Theo đại diện Công an Hà Nội, trong quá trình điều tra xác định, bị can Vũ Minh Châu là người trực tiếp chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán thiết lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng 2 phần mềm. Hành vi này được thực hiện trước năm 2024.

Sau đó, do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Vũ Minh Châu đã chỉ đạo đội ngũ nhân viên và con trai xóa toàn bộ hệ thống dữ liệu.

Hiện cơ quan điều tra đã khôi phục lại dữ liệu và phối hợp cùng cơ quan thuế xác định, hành vi trên gây thiệt hại cho nhà nước hơn 150 tỷ đồng.

Bị can Vũ Minh Châu (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, bị can Vũ Minh Châu khai nhận: "Tôi đã chỉ đạo cho con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu và sử dụng 2 phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế...".

Bên cạnh đó, ông chủ Bảo Tín Minh Châu cũng thừa nhận đã "mắc phải những sai lầm không đáng mắc, để phải rơi vào vòng lao lý".

Sau quá trình điều tra, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ thuật lời đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết hiện nay Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn nhưng đến nay chưa người mua hàng nào có ý kiến.

"Người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu là giao dịch dân sự giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng và người mua có đơn tố giác chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau", đại tá Thanh thông tin.

Ông Thanh cũng cho về nguồn gốc vàng thì "đang tiếp tục điều tra".