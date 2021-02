Lời khai của nhóm người cầm mã tấu hành hung tài xế xe khách ở Quảng Nam

Ngày 22/2, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, sáng nay, đơn vị đã làm việc với nhóm người liên quan đến vụ tài xế nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị hành hung.

Theo Đại tá Xuân, hiện 2 người có hành vi tấn công anh Vũ Đỗ Mạnh Tuấn (tài xế xe khách An Phát) gồm: Trần Văn Mỹ (lái xe của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) và Lý Ngọc Thái đã đến đến cơ quan công an trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt.

Clip: Mang đao kiếm, tuýp sắt "hỗn chiến" trên ô tô khách ở Quảng Nam

Trước đó, khoảng 19h30 tối 20/2, xe khách BKS: 43B-045.19 của nhà xe Kim Liên chạy tuyến TP Quy Nhơn - TP Đà Nẵng khi đến đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình thì xảy ra mâu thuẫn với xe khách BKS:81F-000.48 của nhà xe An Phát. Sau đó, một nhóm người trên xe khách BKS: 43B-045.19 đã cầm hung khí xông vào bên trong xe khách BKS:81F-000.48 đe dọa, đánh người, khiến nhiều hành khách trên xe hoảng sợ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, Mỹ là tài xế của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Tối 20/2, Mỹ điều khiển xe ô tô khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An thì phát hiện hành khách lên xe của nhà xe An Phát do anh Tuấn điều khiển. Cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách nên Mỹ đã gọi cho Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe rồi hành hung tài xế.

Lý Ngọc Thái giao nộp một mã tấu, một tuýp sắt sau khi hành hung người

Đối tượng khai nhận vụ việc tại cơ quan công an

"Đơn vị đã làm việc với nhóm người hành hung và đang chờ kết quả thương tích của tài xế Vũ Đỗ Mạnh Tuấn. Nếu đủ căn cứ cấu thành tội thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can", Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình thông tin.



Được biết, hiện tài xế Vũ Đỗ Mạnh Tuấn, người bị hành hung, đang vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi bị hành hung, bây giờ tinh thần của tài xế Tuấn còn hoảng loạn, bị đau đầu và buồn nôn.