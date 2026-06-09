Lợi ích của quả ổi với sức khỏe

Quả ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... khiến chúng trở thành một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.

Quả ổi giúp tăng cường miễn dịch

Quả ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh. Vitamin C còn hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên, bằng cách giảm lượng histamine được giải phóng trong quá trình viêm; giúp kiểm soát dị ứng đường hô hấp…

Tốt cho não

Một số loại vitamin như vitamin B3 và vitamin B6 có trong ổi, giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh... rất tốt cho não.

Nâng cao nội tiết tố

Ổi có chứa đồng, một khoáng chất quan trọng cần thiết cho việc sản xuất và hấp thụ hormone. Nó cũng giúp tuyến giáp của bạn hoạt động tối ưu.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Vitamin C, lycopene và các loại polyphenol khác có trong ổi, là chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Giúp cho làn da khỏe mạnh

Chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Tuổi già là điều chắc chắn khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người, và ăn ít nhất một quả ổi mỗi ngày cũng có thể kéo dài quá trình này.

Hỗ trợ điều trị táo bón

Táo bón gây ra chủ yếu do chế độ ăn uống thiếu chất xơ. Chất xơ đóng vai trò như một chiếc chổi quét qua ruột kết và giúp quá trình đi tiêu diễn ra dễ dàng.

Ổi là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao, rất có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Nó cũng giúp nhu động ruột khỏe mạnh. Điều này làm giảm nguy cơ táo bón.