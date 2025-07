Lốc xoáy tàn phá trường học ở Hà Tĩnh

"Thời điểm xảy ra lốc xoáy, trong trường có nhân viên bảo vệ, nhưng may mắn người này an toàn. Hiện tại, nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh tham gia khắc phục hậu quả của trận dông lốc, đồng thời chuyển toàn bộ trang thiết bị dạy học về nơi an toàn để tránh bị hư hỏng", thầy Võ Quốc Bảo, hiệu trưởng Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) cho biết.