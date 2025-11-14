Loạt trường phía Nam rà soát kết quả trúng tuyển bằng IELTS của thí sinh

Hàng loạt trường rà soát

Mới đây, đơn vị tổ chức thi IELTS xác nhận, sự cố kỹ thuật đối với các bài thi thực hiện trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 đã khiến nhiều thí sinh nhận về kết quả không chính xác. Theo đó, điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/Đọc của một số thí sinh tăng/giảm so với kết quả đã nhận được.

Chiều 13/11, trao đổi với PV báo Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT), cho biết: Nhà trường đang khẩn trương lập hội đồng rà soát các trường hợp thí sinh và sinh viên có sử dụng chứng chỉ IELTS trong hồ sơ xét tuyển hoặc xét tốt nghiệp từ giữa năm 2023 đến nay.

“Ngay cả khi chỉ có một sinh viên gặp vấn đề, hội đồng vẫn phải rà soát và xử lý cụ thể cho trường hợp đó. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học”, ông Hoàn khẳng định.

Nhiều trường ĐH phía Nam rà soát kết quả trúng tuyển bằng IELTS

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này cũng thừa nhận thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu dữ liệu tổng thể. Ông cho biết, quá trình rà soát rất khó bởi các cơ sở đào tạo không có đầy đủ nguồn dữ liệu để đối chiếu. Trong khi đó, đơn vị cấp chứng chỉ chỉ cung cấp thông tin cho người dự thi.

“Những người được tăng điểm chắc chắn sẽ gửi chứng chỉ mới, còn những người bị giảm điểm thì thường không nộp lại”, ông Hoàn nêu thực tế.

Tương tự, đại diện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, hiện nhà trường đang tiến hành rà soát các trường hợp thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025, cũng như các sinh viên tốt nghiệp dùng IELTS làm điều kiện đầu ra hoặc xét tốt nghiệp.

Theo vị này, nhà trường sẽ rà soát kỹ những trường hợp có khả năng bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn tất, trường sẽ chủ động liên hệ với thí sinh để xem xét hướng xử lý phù hợp.

Thống kê ban đầu cho thấy, số lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào trường chỉ gần 200 trường hợp mỗi năm. Còn với đầu ra, đa phần sinh viên thi chứng chỉ VSTEP, B1. Về hướng xử lý, đại diện nhà trường cho hay nếu có trường hợp bị giảm điểm, trường sẽ chờ hướng dẫn thống nhất từ Bộ GD&ĐT.

Đại diện các trường: Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM cũng cho biết nhà trường đang theo dõi thông tin liên quan và cân nhắc việc rà soát các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025.

Nhiều bài thi IELTS thay đổi điểm

Trước đó vào tối 12/11, nhiều thí sinh ở Việt Nam thi IELTS phản ánh nhận được thư từ Hội đồng Anh và IDP liên quan đến việc cập nhật kết quả bài thi IELTS. Các đơn vị tổ chức thông tin, vì vấn đề kỹ thuật nên điểm số của các thí sinh này được trả không chính xác.

Về nguyên nhân của sự việc trên, tổ chức IELTS cho hay đây là “sự cố kỹ thuật nội bộ”, không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào. Chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu bị ảnh hưởng sau sự việc này. Hiện sự cố đã được khắc phục và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phạm Nguyễn

Với các trường hợp thí sinh nhận được thông tin điều chỉnh điểm, điểm số được điều chỉnh là điểm số cuối cùng. Phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng.

"Nếu thí sinh cần tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, đơn vị này cho biết.

Tổ chức IELTS cũng đề xuất hai phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm: Hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1/5/2026.

Dù theo hình thức nào, các trường hợp sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin.