Loạt thành tích khủng của Điên Thì Có Sao tập cuối: Top 1 trending toàn cầu, các từ khóa lũ lượt leo hot search

Dù không sở hữu thành tích rating đáng nể nhưng Điên Thì Có Sao vẫn liên tiếp xác lập những kỉ lục khủng về mặt truyền thông. Đặc biệt, tập cuối lên sóng tối ngày 9/8 đã nhận về vô số thành tích ấn tượng. Dưới đây là những con số cụ thể về thành tích mà tập 16 Điên Thì Có Sao đạt được ngay sau khi hết live.

Điên Thì Có Sao kết thúc siêu ngọt ngào

Cụ thể, về mặt rating, phim đã phá vỡ kỉ lục rating tập trước (80/1%) trên nền tảng Tving (một trang web chia sẻ video, phát sóng trực tiếp các chương trình của Hàn Quốc). Tập 16 ghi nhận con số là 80.9% và nếu quy đổi thì có hơn 2 triệu lượt xem, tương đương với 15%. Về rating trên đài cáp tvN, con số thu về là 7.3%, đây là lần đầu tiên rating Điên Thì Có Sao có thể nhỉnh lên đầu 7.

Không chỉ đạt kỉ lục người xem trong lúc phát sóng, cũng trên trang Tving tối ngày 9/8, có tới 46 video từ Điên Thì Có Sao thống trị trên bảng xếp hạng top 100, trong đó 4 video lọt top 10.

Top 1 thuộc về phân đoạn Moon Young (Seo Ye Ji) tới gặp mẹ ở trại giam

Ngoài Tving, trên Naver TV (nền tảng chia sẻ video nổi tiếng nhất Hàn Quốc) cũng có tới 34 trích đoạn của Điên Thì Có Sao thống trị trên top 100 và có tới 8 video lọt top 10 trong tối hôm qua. Cũng tại Naver, các chủ đề được tìm kiếm tăng vọt tại mục Giải trí & Thể thao xướng tên Seo Ye Ji (top 3), Kim Soo Hyun (top 4) và Oh Jung Se (top 8).

8 thứ hạng đầu tiên trong top 100 Naver tối ngày 9/8 đều thuộc về Điên Thì Có Sao

Không chỉ tại Hàn Quốc, tập cuối phim cũng đạt được những thành tích khủng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể là top 1 trên bảng xếp hạng những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Twitter toàn cầu vào đêm 9/8. Ngoài ra từ khóa tên phim cũng leo trending Twitter nhiều quốc gia như: Indonesia, Malaysia, Philippines (top 1), Singapore, Thái Lan (top 2), Úc (top 4), Brazil (top 6), Ấn Độ (top 29), Mexico (top 31), Hoa Kỳ (top 42),... Riêng Trung Quốc, phim cũng lọt hot search của Weibo với điểm Douban là 8.7.

Phim lọt top trending thế giới

Và được tìm kiếm tại nhiều quốc gia trên thế giới

Tại Trung Quốc, phim lọt hot search của Weibo

Với điểm Douban là 8.7

Điên Thì Có Sao hiện đã phát hành trọn bộ. Secret Forest 2 sẽ nối sóng bắt đầu từ 15/8 lúc 19h (giờ Việt) thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.



Nguồn: Naver, Tving, Điên Thì Có Sao - It’s Okay To Not Be Okay Vietnam Fanpage