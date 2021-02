Loạt quán ship cà phê đóng chai quanh Hà Nội, ở nhà bạn cũng có thể nhâm nhi đồ uống ngon!

Sau yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2 của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng, loạt quán xá đã đăng thông báo đóng cửa, chỉ bán online/ take away cho đến khi có thông báo mới.

Dù tiếc nuối khoảnh khắc tụ họp bạn bè dịp đầu năm, nhưng trên tinh thần phòng dịch, việc ở nhà - hạn chế ra ngoài là điều tất cả chúng ta nên làm. Không chỉ vậy, chúng ta vẫn có thể thưởng thức đồ uống ngon với các nền tảng ship online.

Nếu băn khoăn với việc ly nhựa thải ra môi trường và thuộc team nghiền cà phê thì các địa chỉ ship cà phê đóng chai sau đây sẽ thoả mãn nhu cầu của bạn. Chai cà phê vừa xinh, vừa là trend của 2 năm gần đây, lại có thể tái chế để bảo vệ môi trường.

...Ka

- Phục vụ chai cà phê tươi, gợi ý: Nâu Khói, White Whisky, Whisky Cold Brew, 2000m (cà phê kem sữa)...

- Hiện vẫn đang bán combo Tết đến 28/2.

- Địa chỉ: 8 ngõ 198B Nguyễn Tuân, Thanh Xuân.

- Có thể đặt hàng qua Fanpage, Instagram, GrabFood, Now và Baemin.

- Thời gian đặt hàng: 8h - 22h.

- Giá: 65k - 95k/chai 200ml.

Ảnh @3chamka

The Berryfield

- Phục vụ chai trà và cà phê pha chế, gợi ý: Creamy Bonbon (bạc xỉu), Viennese Coffee, Dirty Latte, Milocchino, Coldbrew Kenya…

- Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Tầng 2 54A Bà Triệu, Hoàn Kiếm.

+ Cơ sở 2: 22 Nguyễn Gia Thiều

- Có thể đặt hàng qua GrabFood, mua take away ở cơ sở 22 Nguyễn Gia Thiều (nhắn trước khi qua 20 phút).

- Thời gian đặt hàng: 7h30 - 19h.

- Giá: 55k - 75k/chai 250ml

Ảnh: @theberryfield

Blackbird Coffee

- Phục vụ chai cà phê tươi và nước ép, gợi ý: Bạc Xỉu Chai, Nâu Ngày Thường, Coldbrew Chai…

- Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: 5 Chân Cầm, Hoàn Kiếm

+ Cơ sở 2: 63B Lãn Ông, Hoàn Kiếm

- Có thể đặt hàng và take away qua số điện thoại của từng cơ sở, có thể đặt qua Now.

- Thời gian đặt hàng: 7h - 21h.

- Giá: 90k/chai 250ml

Ảnh: Blackbird Coffee

NYNA Coffee - Fresh Coffee Beans

- Phục vụ chai cà phê pha chế, gợi ý: Puluong Chai, Bạc Xỉu Chai, Coco Chai, Cafe Đen Chai…

- Hiện đang áp dụng freeship nội thành, đổi trả chai thủy tinh chiết khấu 10k/chai.

- Có thể đặt hàng qua Website, Fanpage, Hotline, GrabFood và Now.

- Địa chỉ: 20 Lê Văn Linh, Hoàn Kiếm.

- Thời gian đặt hàng: 7h30 - 17h.

- Giá: 120k - 210k/chai 500ml.

Ảnh: @minhtri253

Reng Reng (Túp Nuột)

- Phục vụ chai cà phê pha chế, gồm 3 loại: Cụ Nà, Ông Nà, Bà Nà.

- Hiện đang áp dụng chương trình thu đổi vỏ chai tương ứng 40k/10 vỏ chai.

- Có thể đặt hàng qua Fanpage Túp Nuột.

- Thời gian đặt hàng: 8h - 19h.

- Giá: 150k/chai 310ml.

Ảnh: Túp Nuột

Wheel Coffee

- Phục vụ chai cà phê 4 vị, 2 dung tích: Đen, Nâu, Lang Thang Bạc Xỉu, Coldbrew.

- Hiện đang áp dụng đổi 5 vỏ chai nhận 1 cà phê mới bất kỳ, giảm 10k khi refill, freeship đơn hàng 200k.

- Có thể đặt qua Hotline, Fanpage và Instagram.

- Địa chỉ: 6B Cửa Đông, Hoàn Kiếm.

- Thời gian đặt hàng: 7h30 - 22h.

- Giá: 75k/chai 130ml, 120k/chai 250ml.

Ảnh: @wheelcoffeevn

CAFE YÊN

- Phục vụ chai cà phê tươi, gồm 3 loại: Chai Bạc Xỉu, Chai Coldbrew, Chai Sapa.

- Hiện đang hỗ trợ phí ship 20k/đơn hàng.

- Có thể đặt hàng qua Website.

- Địa chỉ: 186 Quán Thánh, Ba Đình.

- Thời gian đặt hàng: 7h30 - 17h.

- Giá: 135k - 215k/chai tuỳ dung tích.

Ảnh: CAFE YÊN

The Code Coffee

- Phục vụ chai cà phê pha chế, cà phê tươi và trà, gợi ý: Chai Phin Nâu, Chai Phin Xỉu, Chai Phin Dừa, Chai Phin Ngậy…

- Có thể đặt hàng qua Fanpage, Hotline và Now.

- Địa chỉ: 7 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng.

- Thời gian đặt hàng: 9h - 16h.

- Giá: 124k - 159k/chai 350ml.

Ảnh: The Code Coffee

RGB coffee

- Phục vụ chai cà phê tươi và cà phê pha chế, gợi ý: The Sun (cà phê sữa), The Sea (cà phê dừa), Black Coffee, White Coffee…

- Hiện đang áp dụng chương trình freeship đơn 250k trong bán kính 5km, đổi 3 vỏ chai lấy đồ uống bất kỳ, đổi 6 vỏ chai lấy chai đồ uống bất kỳ.

- Có thể đặt hàng qua Fanpage.

- Địa chỉ: 12 Hàng Chuối, Hoàn Kiếm.

- Thời gian đặt hàng: 7h30 - 22h.

- Giá: 50k - 95k/chai tuỳ dung tích.