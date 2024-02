Loạt phát biểu của thủ khoa Trường ĐH Hoa Sen gây sốt: Bắn tiếng Thái như Hoa hậu, cả hội trường ồ lên vì chất!

Sáng ngày 24/02/2024, trường Đại học Hoa Sen (viết tắt: HSU) tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 41 tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP.HCM). Chương trình có sự góp mặt của 1.553 tân cử nhân, trong đó có 1 thủ khoa trường và 20 thủ khoa ngành. Điểm đặc biệt của lễ tốt nghiệp năm nay chính là chủ đề "The 41st Departures" với ý tưởng "HSU International Airport". HSU sẽ là sân bay tri thức quốc tế, nơi trang bị đầy đủ để sinh viên sẵn sàng khởi hành cho các chuyến bay vươn ra thế giới.

Toàn bộ phần phát biểu truyền cảm hứng của 21 thủ khoa cũng được thực hiện theo ý tưởng này. Mỗi sinh viên là một "cơ trưởng" cho chính chuyến bay thực hiện ước mơ của của cuộc đời mình.

Chính vì thế, khi 12 "cơ trưởng" của các ngành đứng trên bục phát biểu, gửi gắm lại những thông điệp ý nghĩa trước khi khép lại hành trình 4 năm tại HSU và khởi hành cho "chuyến bay" mới của đời mình đã mang đến 1 bầu không khí cực kỳ sôi động. Có những màn phát biểu của các tân thủ khoa cực chất, khiến cả hội trường vô cùng thích thú!

Toàn bộ phần phát biểu truyền cảm hứng của 21 thủ khoa cũng được thực hiện theo ý tưởng: Mỗi sinh viên là một "cơ trưởng" cho chính chuyến bay thực hiện ước mơ của của cuộc đời mình

1. Trần Hữu Phước - Thủ khoa ngành Thiết kế nội thất

Khởi đầu là màn bắn tiếng Thái cực mượt của thủ khoa ngành Thiết kế nội thất - Trần Hữu Phước, khiến toàn bộ khán đài liên tưởng đến phần ứng xử của Hoa hậu Thùy Tiên trước đó. Hữu Phước chia sẻ: "Cảm ơn các bạn vì đã cố gắng hết sức để vượt qua khoảng thời gian này, và mình mong là bọn mình rồi sẽ thành công". Sau đó, nam sinh nhận về màn vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài.

Loạt phát biểu của tân thủ khoa Trường Đại học Hoa Sen gây sốt

2. Đoàn Kiều Bảo Châu - Thủ khoa ngành Marketing

Cô bạn Đoàn Kiều Bảo Châu, cơ trưởng của chuyến bay ngành Marketing phát biểu bằng tiếng Anh xịn xò: "Mình tin rằng mỗi chúng ta đều sẽ là cơ trưởng của chính đời mình, vậy nên hãy dám tin để cất cánh bay cao đến nơi bạn thực sự muốn. Hi vọng rằng chúng ta đều sẽ đến được điểm khởi hành kế tiếp một cách an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn và chúc may mắn cho tất cả chúng ta", tạm dịch từ chia sẻ của Bảo Châu.

Đoàn Kiều Bảo Châu - Thủ khoa ngành Marketing HSU

3. Nguyễn Hữu Hải - Thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh

Đứng lên bục phát biểu, Nguyễn Hữu Hải - cơ trưởng của ngành Quản trị kinh doanh dõng dạc: "Tôi đã gặp rất nhiều thiên tài, thậm chí họ còn chăm chỉ. Tuy nhiên, chúng ta đều có cơ hội vượt qua các thiên tài. Hãy nhìn và học hỏi siêu sao người Bồ - Cristiano Ronaldo. Súttt!", khuấy động bầu không khí của cả hội trường.

Nguyễn Hữu Hải - Thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh HSU

4. Nguyễn Cao Quỳnh Như - Thủ khoa ngành Quản trị công nghệ truyền thông

Cơ trưởng ngành Quản trị công nghệ truyền thông Nguyễn Cao Quỳnh Như gửi gắm thông điệp tràn đầy ý nghĩa: "Rồi chúng ta đều sẽ không còn trên cuộc đời này nữa. Vậy nên đừng vội phí hoài nó vào nỗi sợ hãi trước mỗi quyết định. Hãy cứ đi rồi bạn sẽ tới. Mong rằng cuộc đời của chúng ta sẽ đáng xem như những bộ phim lôi cuốn!"

Nguyễn Cao Quỳnh Như - Thủ khoa ngành Quản trị công nghệ truyền thông HSU

5. Võ Hoàng Đức Lộc - Thủ khoa ngành Thiết kế đồ hoạ

Thủ khoa ngành Thiết kế đồ hoạ - Võ Hoàng Đức Lộc chúc cho tất cả mọi người đều sẽ tìm được chân lý của cuộc đời mình: "Đừng để món ngon nhất đến cuối cùng mới ăn, đừng để hạnh phúc đến cuối đời mới hưởng". Cậu bạn đã gửi đến tinh thần hãy sống hết mình vì hiện tại và luôn hướng về tương lai.

Võ Hoàng Đức Lộc - Thủ khoa ngành Thiết kế đồ hoạ HSU

6. Bùi Duy Thái Tín - Thủ khoa ngành Kế toán kiểm toán

Mang đến tinh thần của một nhà vô địch thực thụ, Bùi Duy Thái Tín chia sẻ: "Những nhà vô địch không bao giờ ngừng chơi cho đến khi họ đạt được đúng nghĩa của từ vô địch. Tôi hi vọng tất cả chúng ta đều sẽ trở thành nhà vô địch trong tương lai". Câu nói đã thể hiện một tinh thần quyết phải đi đến cùng truyền động lực mạnh mẽ từ cơ trưởng ngành Kế toán kiểm toán HSU năm nay.

Bùi Duy Thái Tín - Thủ khoa ngành Kế toán kiểm toán HSU

7. Nguyễn Thành Trung - Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang

Cơ trưởng ngành Thiết kế thời trang - Nguyễn Thành Trung mang một giấc mơ lớn: "Chúng ta luôn có thể làm tốt hơn những gì chúng ta nghĩ. Vậy nên hãy tin vào bản thân và nỗ lực hết mình vì ngày mai sẽ luôn là một con đường mới. Mình chúc cho các bạn đều sẽ bình an, may mắn trên con đường chinh phục ước mơ. Hãy cùng nhau khiến Việt Nam trở thành một đất nước hạnh phúc hơn nữa".

Nguyễn Thành Trung - Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang HSU

8. Trần Ngọc Phương Uyên - Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin

Cơ trưởng Phương Uyên mong rằng chúng ta đều sẽ có dũng khí khi theo đuổi giấc mơ của mình: "Chúng ta đang mở ra một cánh cửa mới để bước đến tương lai, với những thử thách và cơ hội khác nhau. Hãy dũng cảm theo đuổi giấc mơ, cống hiến vì đam mê và trở thành mảnh ghép có ích cho xã hội".

Trần Ngọc Phương Uyên - Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin HSU

9. Trầm Khôi Vĩ - Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm

Khi đứng trên bục nhận bằng tân khoa ngành Kỹ thuật phần mềm, Trầm Khôi Vĩ đã rất tự hào chia sẻ: "Hãy luôn giữ vững niềm tin và đam mê trong mọi cuộc hành trình. Thành công không chỉ đến từ sách vở mà còn từ sự nỗ lực và kiên trì. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Trầm Khôi Vĩ - Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm HSU

10. Trương Hoàng Phú Lộc - Thủ khoa ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Trương Hoàng Phú Lộc - Cơ trưởng ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu phát biểu ngắn gọn đậm chất Gen Z: "Với tư cách là cơ trưởng của ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, xin cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc".

Trương Hoàng Phú Lộc - Thủ khoa ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

11. Vũ Hoàng Lan Anh - Thủ khoa ngành Quản trị nguồn nhân lực

Vũ Hoàng Lan Anh - Thủ khoa ngành Quản trị nguồn nhân lực vinh dự truyền đi thông điệp: "Dù thành công hay từng trốn chạy thì cũng không sao hết, đó đều là những cột mốc quan trọng để chúng ta đạt được giấc mơ, chỉ cần luôn đặt niềm tin vào chính mình và luôn có gia đình bên cạnh. HSU mãi là ngôi nhà thứ 2 của mình."

Vũ Hoàng Lan Anh - Thủ khoa ngành Quản trị nguồn nhân lực

12. Nguyễn Việt Nam - Thủ khoa ngành Hệ thống thông tin quản lý

Và một kết màn ấn tượng từ Nguyễn Việt Nam - Cơ trưởng chuyến bay ngành Hệ thống thông tin quản lý: "Các 'ngoan xinh yêu' của tôi đâu rồi! Hãy nhớ rằng dù cuộc sống có khó khăn thì chúng ta hãy luôn không ngừng vững tin và cố gắng bạn nhé. Tất cả chúng tôi đứng ở đây đều rất tự hào khi đang được cất cánh từ sân bay tri thức Đại Học Hoa Sen!".

Nguyễn Việt Nam - Thủ khoa ngành Hệ thống thông tin quản lý HSU

Và các tân thủ khoa của Trường Đại học Hoa Sen đều đã gửi đi những thông điệp vô cùng ý nghĩa trước khi khép lại hành trình 4 năm tại HSU, chuẩn bị cất cánh với những hành trang được trang bị kỹ càng tại HSU. Hi vọng tất cả mọi người đều sẽ thành công trở thành cơ trưởng trong chuyến bay theo đuổi giấc mơ của chính mình!