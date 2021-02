Loạt idol bình chọn BTS là cái tên đáng trông đợi nhất 2021, quay sang BLACKPINK, TWICE, EXO thấy "mất hút" luôn?

2020 là một năm đầy biến động của toàn thế giới khi đại dịch vẫn đang hoành hành. Nền giải trí Kpop cũng không phải là ngoại lệ, khi người hâm mộ vẫn đang chờ đợi ngày dịch bệnh chóng qua để có thể được thấy loạt idol của mình tỏa sáng hơn nữa. Chính vì vây, bước sang năm 2021, ai nấy đều vô cùng hy vọng vào một năm khởi sắc của toàn cầu nói chung và nền âm nhạc Kpop nói riêng.

Fan vô cùng trông đợi vào một năm 2021 khởi sắc đối với các idol

Mới đây, các idol Kpop đã tham gia vào một cuộc khảo sát, bình chọn ra những cái tên được trông đợi nhất trong năm 2021. Cuộc bình chọn này khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm, bởi lẽ ai nấy đều muốn biết rằng trong con mắt của các thần tượng làm nghề, thì ai sẽ là cái tên được trông đợi nhiều nhất sẽ có sự bùng nổ trong năm tới đây?

Danh sách những nhóm nhạc được trông đợi nhiều nhất trong năm 2021 do các idol bình chọn: 1. BTS 2. aespa 3. Stray Kids 4. ENHYPEN 5. SEVENTEEN 6. TXT, TREASURE 7. ITZY, NCT, The Boyz 8. LOONA, Cravity

Như vậy, các idol đã bình chọn ra BTS chính là cái tên được trông đợi nhiều nhất trong năm 2021. Xếp thứ 2 chính là các cô nàng "tân binh khủng long" aespa đến từ SM Entertainment. Dàn "gà chiến" gen 4 của các công ty lớn đều góp mặt như Stray Kids và ITZY của JYP Entertainment, ENHYPEN và TXT (Big Hit Entertainment), TREASURE (YG Entertainment). Ngoài ra, những idolgroup đến từ công ty nhỏ và tầm trung như LOONA, Cravity hay The Boyz đều được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn sau hiệu ứng mà họ gây dựng được trong thời gian hoạt động vừa qua.

BTS được các idol bình chọn là cái tên đáng trông đợi nhất 2021

aespa xếp ở vị trí thứ 2 sau BTS

ITZY, Stray Kids,... các đại diện gen 4 từ các công ty đều góp mặt

Bên cạnh những cái tên gen 4, SEVENTEEN và NCT cũng là hai cái tên gen 3 xuất hiện trong BXH. Đây đều là hai boygroup có bước đi chậm mà chắc trên thị trường Kpop. Không quá bùng nổ như các idolgroup hàng top, nhưng SEVENTEEN và NCT sở hữu thế mạnh fandom đông đảo và trung thành, nhờ đó doanh số album luôn đạt mức triệu bản, đem về nguồn lợi nhuận khủng và là "gà đẻ trứng vàng" của công ty.

SEVENTEEN...

...và NCT là những đại diện gen 3 với bước đi chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp của mình

Knet đã có những phản ứng trái chiều về BXH này:

1. BTS!!!



2. Nhìn BXH này là đủ hiểu rất khó khăn để có thể trụ vững được đối với những idol đến từ công ty tầm trung.

3. Aespa!!!



4. Tôi thực sự tò mò sao luôn không thấy bóng dáng BLACKPINK đâu?

5. BTS là tân binh đó à? Đỉnh quá!

6. TREASURE!!!

7. Thấy chưa, các idol khác cũng trông đợi ở aespa.

8. Có hơi buồn một chút vì thiếu GFRIEND, TWICE, BLACKPINK, MAMAMOO và Red Velvet, tất cả bọn họ đều là những girlgroup huyền thoại gen 3

9. ENHYPEN!!!

10. The Boyz cố lên!

Có thể thấy, Knet dành nhiều lời cổ vũ cho các idol, nhưng cũng có ý kiến thắc mắc vì sao BLACKPINK, TWICE, MAMAMOO, hay Red Velvet lại không có được sự trông đợi từ các idol trong ngành. Lý do vì sao các girlgroup top đầu này lại không được trông đợi nhiều?

Vì sao BLACKPINK vắng mặt?

Thực ra điều này cũng khá dễ lý giải, vì BLACKPINK, TWICE hay các girlgriup đình đám đều đã và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Điều này có nghĩa rằng mỗi sản phẩm comeback của họ đều có sự đảm bảo về thành công nhất định, cũng như đã định hình được phong cách của nhóm và không còn quá khó đoán nữa. Nên việc các idol trong ngành không trông đợi quá nhiều vào những tiền bối này là điều dễ hiểu.

Nói nôm na thì... ra bài nào mà chẳng thành hit, không thành hit lớn thì cũng là hit vừa nhờ sức mạnh fandom và chất lượng âm nhạc đã được khẳng định! Đó là lý do vì sao các idol trong ngành dành nhiều sự quan tâm cho các rookie (tân binh) hơn là các tiền bối top đầu.

Red Velvet...

...BLACKPINK, TWICE hay girlgroup top đầu khác đều đã có vị trí nhất định, thành công đã được bảo chứng, nên không còn quá gây bất ngờ mỗi lần comeback

Nhưng hiểu ra được nguyên lý này, khán giả cũng có thể hiểu được BTS đỉnh cỡ nào! Thành công và vị thế của BTS hiện nay là điều không còn cần phải bàn cãi. Boygroup toàn cầu cũng là idol thuộc dạng ra bài nào hit bài đó, không phải hit khủng thì cũng là hit vừa. Nhưng điều khiến cho các tiền bối lẫn hậu bối trong nghề đều nể phục nhóm chính là sự biến hóa phong cách khôn lường.

Sự biến hóa phong cách khôn lường giúp danh tiếng của BTS chỉ ngày một tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm!

Khán giả có thể thấy một chút Pop Funk trong Boy With Luv, một chút duyệt binh trong ON, một chút Disco trong Dynamite, hay lại quay về Pop Ballad trong Life Goes On,... BTS không ngại thử mình với phong cách mới, bất chấp thử nghiệm có thể không quá được lòng người nghe ảnh hưởng đến thành tích.

Đó chính là lý do sức hút của BTS không chỉ đến từ kỹ năng trình diễn thần sầu, nhan sắc mỹ nam mà từ chính âm nhạc của nhóm. Giờ thì đã hiểu vì sao đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nhưng BTS vẫn được người hâm mộ toàn cầu cũng như anh chị em trong nghề yêu quý và trông đợi nhiệt tình như vậy!

MV Dynamite - BTS

MV Boy With Luv - BTS

