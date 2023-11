Loạt âm mưu của dàn nhân vật Chiếm Đoạt: Lương Thùy Linh, Miu Lê "so kè" cùng Lãnh Thanh

Chiếm Đoạt là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên nhận được đầu tư từ đài KBS của Hàn Quốc. Tác phẩm được đạo diễn bởi Thắng Vũ, quy tụ đội ngũ diễn viên đa dạng từ những gương mặt có tên tuổi như Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Phương Thanh đến những gương mặt mới như rapper Karik hay Hoa hậu Lương Thuỳ Linh.

Chiếm Đoạt xây dựng hình ảnh đan xen giữa các yếu tố liên quan đến hình ảnh và tâm lý con người khi khắc họa vỏ bọc sang trọng chứa đựng nhiều sự thật đen tối. Đa số các nhân vật đều cho thấy rõ sự tăng cấp về "ác tính" khi liên tục "ủ mưu" nhằm chiếm đoạt những giá trị từ vật chất đến tinh thần.

Như: Sự ích kỷ "bị" nuôi dưỡng từ gia đình

Xuất thân trong một gia đình tài phiệt, Như (do Lương Thùy Linh thủ vai) được giáo dục trong môi trường với đầy sự độc tài và liên tục phải đấu đá để tranh giành quyền lực. Như được khắc họa bằng hình tượng phụ nữ hiện đại bởi sự độc lập, tự tin và không ngần ngại "bật chế độ chiến" với bất kỳ ai.

Trong Chiếm Đoạt, Lương Thùy Linh đã không ngần ngại "rũ bỏ" hình tượng hoa hậu của bản thân để trực tiếp đối đầu "căng cực" cùng Lãnh Thanh và Karik. Nhằm có được vị trí cao trong sự nghiệp, Như đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để "đạp đổ" chính em ruột của mình, thậm chí thông đồng với đối thủ nhằm lật đổ mọi kế hoạch của Sơn (do Lãnh Thanh thủ vai).

Tuy nhiên, Như không hẳn là nhân vật đáng bị ghét trên màn ảnh bởi cô cũng mang trong mình những bi kịch từ cách giáo dục tiêu cực của gia đình. Sự ganh đua với em trai cũng đến từ mong muốn được bố mẹ công nhận, kế hoạch vươn lên trong công ty tuy tiêu cực nhưng lại chính đáng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Như.

Dù nhiều lần "giáng đòn" chí mạng lên cuộc sống và sự nghiệp của Sơn, nhưng Như vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh người chị gái âm thầm bảo vệ em trai. Điển hình như loạt ánh mắt lo lắng khi Sơn có "biến" hay đứng ra cảnh báo với Hà (do Phương Anh Đào thủ vai) về sự xuất hiện đáng ngờ của My (do Miu Lê thủ vai) trong gia đình.

My: Kế hoạch trả thù sau những ám ảnh tâm lý

Với những chấn thương tâm lý lâu ngày "tích tụ" thành thù hận, My (do Miu Lê thủ vai) đã lên kế hoạch tỉ mỉ trong suốt nhiều năm liền. Cô không ngại tiếp cận Sơn một cách bài bản và khôn khéo. Đồng thời, biến Hoàng - chàng badboy si tình - trở thành "công cụ" phục vụ cho kế hoạch trả thù.

Đặc biệt, Miu Lê đã thành công lột tả My là một cô gái thông minh, khôn khéo với "thủ đoạn vô biên". "Mưu sâu kế hiểm" của My bắt đầu từ tham vọng "chiếm đoạt" vị trí của Hà trong trái tim Sơn. Đến từng bước cướp lấy điều quan trọng nhất đối với Hà: Một gia đình hạnh phúc mà nàng dâu hào môn đã rất cố gắng xây dựng. Thông qua câu nói đầy đắc ý: "Chồng chị thì muốn em, con chị cần em", có thể thấy, từng bước tấn công của My đều "gây sát thương" mạnh mẽ đến "con mồi".

Sơn: Trùm cuối tàn nhẫn đến "hơi thở cuối"

Tương tự với chị gái - Như (Lương Thùy Linh), Sơn (do Lãnh Thanh thủ vai) cũng là nạn nhân của toxic family - gia đình độc hại. Áp lực phải có được sự công nhận quá lớn, cùng bản tính thích chiếm hữu, Sơn dần "hắc hóa", trở thành một tên sát nhân không ghê tay.

"Tế bào tội ác" trong Sơn nảy sinh từ ham muốn độc chiếm Hà trong quá khứ, ngày một "tăng trưởng" và bùng phát cho đến khi gặp Thảo My. Càng về sau, nhân vật của Lãnh Thanh càng trở nên mất nhân tính. Đỉnh điểm, Sơn trở thành một tên "khát máu", sẵn sàng xử lý mọi "viên đá" ngáng đường, trong đó có cả "người tình" Thảo My và bạn thân - Khánh Hoàng (Karik thủ vai). Ngay trong khoảnh khắc nhân vật"xoá sạch chứng cứ" với sự tiếp tay của mẹ bằng một thái độ điềm nhiên, Sơn đích thực đã "không còn là con người".

Với vợ của mình, Sơn cũng cho thấy bản tính "dã thú" khi liên tục đẩy Hà vào bước đường cùng. Từ việc không ngại giam lỏng người vợ đầu ấp tay gối khi cô "phát điên" trước những tội lỗi do chính mình gây ra. Đến sẵn sàng "thủ tiêu" vợ của mình để "bịt đầu mối" nhưng không chút hối hận. Lãnh Thanh đã thành công biến nhân vật này trở thành nỗi sợ của không chỉ Thảo My (Miu Lê) hay Hà (Phương Anh Đào), mà còn là đối với khán giả.

Chiếm Đoạt là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đình đám: Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Karik, Phương Thanh, Lương Thùy Linh, Trọng Hải…

Suất chiếu đặc biệt từ 19h 17 tháng 11 và cả ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2023.

Chiếm Đoạt sẽ ra mắt vào 24 tháng 11 năm nay, được phát hành bởi CGV Việt Nam.