Loại trái cây xa xỉ có mức giá khó tin, chỉ 20.000 đồng mỗi kg: Sự thật là gì?

Kiwi là một giống cây thích hợp khí hậu ôn đới hay bán nhiệt đới. Quốc gia nổi tiếng nhất với loại trái cây này là New Zealand. Kiwi là một trong những mặt hàng xuất khẩu giá trị nhất của New Zealand. Cái tên "kiwi" theo tên loài chim đặc hữu của New Zealand, bởi vẻ ngoài màu nâu xù xì giống lông chim.

Mùa trồng Kiwi thường kéo dài - lên đến 240 ngày một năm - vì thế Kiwi từ New Zealand thường có từ tháng 5 đến tháng 10. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng quanh năm, từ tháng 11 đến hết tháng 1, Kiwi được cung cấp từ Ý.

Kiwi chứa nhiều các chất dinh dưỡng, được coi là "vua trái cây" chứa vitamin C. Ngoài ra, loại quả này còn chứa vitamin K, vitamin E, folate, kali và có rất nhiều chất chống oxy hóa và là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ.

Tại Việt Nam, kiwi là loại quả được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, kiwi là thứ quả kén người mua, lượng hàng bán ra không nhiều vì chỉ phục vụ cho giới nhà giàu. Đây là loại quả từng được mệnh danh là thức quả xa xỉ với đại đa số người dân vì giá khá đắt đỏ. Mấy năm trở lại đây, mặc dù giá đã giảm nhưng chúng vẫn được rao bán ở mức 120.000 - 200.000 đồng/kg.

Thế nhưng, kiwi có xuất xứ từ Trung Quốc hiện đang được rao bán tại Việt Nam vài tháng gần đây lại có giá rẻ không tưởng. Trên chợ mạng, một thùng kiwi xanh 10kg đang được rao bán 200.000 đồng, tương đương 20.000 đồng/kg. Đây là mức giá khó tin với loại trái cây từng được coi là hàng xa xỉ.

Nếu khách hàng mua lẻ, mức giá nhỉnh hơn một chút. Nhiều đầu mối bán hàng trên các mạng xã hội đang rao bán mức giá 100.000 đồng/3kg hoặc bán theo combo 5 quả với giá 49.000 đồng hoặc khay 10 quả giá 79.000 đồng. Các bài đăng này đều cam kết đảm bảo chất lượng, to, đều, ngọt và siêu ngon.

Điều đáng nói là, có không ít các tài khoản mạng xã hội đã mập mờ, đáng lừa người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm. Nhìn ngoại hình của kiwi có thể thấy đó là những trái kiwi xuất xứ Trung Quốc nhưng lại được gắn mác kiwi Zespri - một sản phẩm nổi tiếng của New Zealand.

Kiwi xanh Trung Quốc được trồng chủ yếu tại các tỉnh ôn đới như Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Hà Nam. Kiwi Trung Quốc chỉ có loại kiwi xanh. Kiwi xanh Trung Quốc có hình bầu dục, kích thước lớn hơn quả trứng vịt, 1 kg khoảng từ 5 - 6 quả.

Nhìn bề ngoài rất khó nhận diện đâu là kiwi Trung Quốc bởi màu sắc khá giống nhau, tuy hàng Trung Quốc thường có màu thâm xỉn và thường có rất nhiều lông, hình dáng quả bầu tròn chứ không thon dài như kiwi nhập ngoại.

So với các loại giống kiwi trồng ở Newziland, Australia thì quả kiwi trồng tại Trung Quốc không ngọt và thơm bằng. Quả kiwi xanh có hương vị đậm hơn và hơi chua hơn trong khi quả kiwi vàng lại có vị ngọt dịu mang tính nhiệt đới.

Kiwi có thể chế biến thành nhiều loại khác nhau như làm sinh tố, làm kem, làm bánh, thậm chí có thể được dùng làm salad trong các bữa ăn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam tháng 10/2024 đạt gần 211,7 triệu USD, tăng 30,8% so với tháng 10/2023.

Thị trường cung cấp nhiều nhất cho Việt Nam là Trung Quốc. Trong 10 tháng năm 2024, Việt Nam chi 794 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 42,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Riêng tháng 10/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 97,8 triệu USD, giảm 4,6%, tăng 24,6% so với tháng 10/2023.