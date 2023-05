Loại trà người Việt dùng giải khát ngày hè, rất giàu chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa tiểu đường, ung thư

Trà chanh là thức uống được nhiều người Việt ưa chuộng và sử dụng từ lâu, đặc biệt là những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, rất ít người biết đến các công dụng của loại đồ uống này.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue, Ấn Độ, thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp tăng khả năng chống oxy hóa của trà xanh lên gấp 5 đến 10 lần.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết việc thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp bạn tăng thêm chất chống oxy hóa cho loại đồ uống này và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Lợi ích sức khỏe của việc uống trà chanh

1. Giàu chất chống oxy hóa

Cả trà xanh và chanh đều chứa nhiều chất chống oxy hóa, các hợp chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng viêm nhiễm và tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa.

Trong trà chứa polyphenol, caffeine, theanine và chất chống oxy hóa catechin (EGCG). Catechin là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi quá trình stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Caffeine trong trà là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có tác dụng làm sảng khoái tinh thần; theanine trong trà có tác dụng chống mệt mỏi.

Chanh là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa axit ascorbic, hesperidin, naringin và axit ferulic.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe, có thể bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư và béo phì.

Theo GS Mario Ferruzzi, giáo sư khoa học thực phẩm tại Đại học Purdue, Ấn Độ, việc thêm nước chanh giúp duy trì mức độ chống oxy hóa của trà xanh ở mức cao ngay cả khi nó đang được tiêu hóa.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc kết hợp trà xanh với nước từ trái cây giàu vitamin C như chanh, cam, quýt có thể làm tăng lượng catechin có sẵn cho cơ thể hấp thụ, điều này có khả năng giúp giảm nguy cơ viêm mạn tính.

2. Phòng ngừa ung thư

Trà xanh và chanh đều có thể sở hữu đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng một số hợp chất chiết xuất từ chanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư (33, 34, 35).

Chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như ung thư. Quercetin, một trong những chất chống oxy hóa có trong chanh có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt, vú và thận.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tổn thương oxy hóa có thể dẫn đến viêm mãn tính, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư. Chất chống oxy hóa flavonoid trong trà có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư da da,...

Một nghiên cứu của Hoa Kỳ trên 566 người tham gia cho thấy những người thường xuyên uống trà đen có nguy cơ mắc ung thư tế bào vảy (một loại ung thư da) thấp hơn 40% so với những người ít hoặc không uống trà.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Ung thư của Anh với sự tham gia của 8900 phụ nữ cho thấy, uống 2 - 3 tách mỗi ngày có thể giảm 15 - 26% nguy cơ mắc bệnh và giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú từ 17 - 20%.

3. Phòng ngừa tiểu đường

Trà xanh kết hợp với chanh có thể giúp mọi người phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu tại Trung Quốc vào năm 2020 với 10.825 tình nguyện viên chỉ ra rằng uống trà mỗi ngày có thể làm giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác ở Nhật Bản cho thấy những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn khoảng 42%

Ngoài ra, chanh có chứa một hợp chất tự nhiên gọi là hesperidin có thể làm giảm lượng đường trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, axit citric trong chanh làm chậm quá trình chuyển đổi tinh bột thành đường, giúp giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cả trà xanh và chanh đều mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Trên thực tế, một bài đánh giá đã báo cáo rằng flavonoid trong các loại quả họ cam chanh có thể ức chế viêm nhiễm, cải thiện chức năng của mạch máu và hỗ trợ giảm mức cholesterol ‘xấu’ trong cơ thể. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng flavonoid trong chanh cũng giúp giảm huyết áp, tăng cường lợi ích sức khỏe cho tim.

Tương tự, một phân tích của 9 nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ thấp hơn những người không uống trà xanh (15).

Một nghiên cứu do nhóm nghiên cứu tại Học viện Y học Bắc Kinh trực thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc được công bố trên Tạp chí European Journal of Preventive Cardiology chỉ ra rằng uống trà ít nhất 3 lần một tuần có thể giúp giảm xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. So với những người không uống trà, những người uống trà có nguy mắc và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 20%. nguy mắc và tử vong do xơ vữa động mạch thấp hơn 22%.

5. Tăng cường miễn dịch

Cả trà xanh và chanh đều rất giàu chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch bằng cách giảm viêm và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch. Tăng lượng vitamin C hấp thụ, bao gồm cả việc uống trà chanh cũng có thể giúp điều trị và ngăn ngừa nhiều loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Ngoài ra, một số nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng một số hợp chất trong trà xanh, chẳng hạn như EGCG, có thể cải thiện chức năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn tự miễn, bao gồm cả bệnh đa xơ cứng.

6. Thúc đẩy giảm cân

Trà chanh có thể được coi là thức uống tuyệt vời hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng trà xanh có thể hỗ trợ giảm cân và tăng cường đốt cháy chất béo. Theo một đánh giá trên 15 nghiên cứu, uống trà xanh với lượng EGCG cao hơn trong ít nhất 12 tuần có thể giúp giảm trọng lượng và mỡ trong cơ thể.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy khi chuột được điều trị bằng flavonoid có trong chanh, cam quýt, kích thước tế bào mỡ trong cơ thể chúng giảm xuống và giúp những con chuột có chế độ ăn giàu chất béo tăng cường trao đổi chất.

Một nghiên cứu khác trên động vật từ năm 2008 chỉ ra rằng việc cho những con chuột có chế độ ăn nhiều chất béo nhưng được bổ sung polyphenol có trong chanh giúp ngăn chúng tăng cân và tích tụ chất béo.