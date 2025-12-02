Loại rau cứ mùa lạnh là bếp Việt không nhà nào thiếu, nữ giới ăn vào giảm cân, dưỡng da, phòng ung thư, trẻ hóa

Mùa lạnh đến, bắp cải lại trở thành loại rau phổ biến và quen thuộc nhất trong bữa ăn của mọi gia đình Việt. Không chỉ có giá thành rẻ, dễ chế biến, bắp cải còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin K, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nhờ thành phần dinh dưỡng cân bằng và lành tính, bắp cải mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ bước vào tiền mãn kinh. Nó giúp duy trì nét thanh xuân và sự dẻo dai, khỏe mạnh từ bên trong, chống lại những khó chịu do thay đổi nội tiết tố như sau:

1. Giảm cân và thanh lọc cơ thể

Bắp cải chứa hơn 90% là nước cùng hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng lại có calo cực thấp. Điều này giúp chị em có cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả. Chất xơ còn giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ gan thải độc và giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

2. Hỗ trợ phòng chống ung thư

Bắp cải là nguồn cung cấp sulforaphane và indole-3-carbinol (I3C), hai hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng kích hoạt enzyme giải độc trong cơ thể. I3C còn giúp hỗ trợ chuyển hóa estrogen một cách an toàn, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú và ung thư tử cung.

3. Dưỡng da và làm chậm lão hóa

Với hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa ấn tượng, bắp cải giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa. vitamin C là thành phần không thể thiếu để cơ thể sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và sự săn chắc. Đây là chìa khóa để giữ gìn làn da trẻ trung, rạng rỡ.

4. Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Hợp chất I3C trong bắp cải có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gan chuyển hóa và đào thải estrogen dư thừa một cách hiệu quả. Quá trình điều chỉnh sự cân bằng hormone này là điểm cộng lớn, giúp phụ nữ đối phó tốt hơn với những rối loạn hormone và các triệu chứng khó chịu khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh bất thường.

5. Cải thiện sức khỏe xương

Bắp cải còn là nguồn cung cấp đáng kể vitamin K, loại vitamin giúp tăng cường mật độ xương và hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi. Đối với phụ nữ sau tuổi 30, nguy cơ loãng xương bắt đầu tăng lên, đặc biệt là khi lượng estrogen giảm mạnh trong giai đoạn tiền mãn kinh. Việc ăn bắp cải thường xuyên giúp duy trì sức khỏe của hệ xương.

6. Bảo vệ và làm dịu dạ dày

Nước ép bắp cải từ lâu đã được xem là bài thuốc dân gian giúp chữa lành loét dạ dày. Bắp cải chứa glutamine, một loại acid amin giúp nuôi dưỡng và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Việc ăn bắp cải thường xuyên, đặc biệt là bắp cải muối chua (đã lên men), còn cung cấp lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa.

7. Tăng cường tuần hoàn máu và đề kháng

Bắp cải chứa nhiều chất dinh dưỡng vi lượng, giúp cải thiện chất lượng máu và tăng cường tuần hoàn. Khí huyết lưu thông tốt sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn trong mùa lạnh và giảm thiểu tình trạng tê bì chân tay. Đồng thời, hàm lượng vitamin C cao còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp phụ nữ duy trì sức khỏe tốt nhất.

8. Giảm viêm và đau nhức cơ thể

Bắp cải sở hữu nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất isothiocyanates có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Việc tiêu thụ bắp cải thường xuyên có thể giúp làm giảm các tình trạng viêm mãn tính nhẹ trong cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ trung niên, giúp giảm bớt các cơn đau nhức cơ bắp và khớp, mang lại sự linh hoạt, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Nguồn và ảnh: QQ, Good Morning Health