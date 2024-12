Loại quả Việt Nam mùa nào cũng có, giá cực rẻ lại bổ đủ đường

Cung cấp nước, thanh lọc cơ thể

Với hàm lượng nước chiếm đến 96%, dưa chuột là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước cho cơ thể. Không chỉ vậy, nước ép dưa chuột còn hoạt động như một "máy lọc" tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố tích tụ, mang đến cảm giác sảng khoái và làn da tươi trẻ.

Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Chất xơ trong dưa chuột giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa enzyme erepsin - một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Dưa chuột chứa ít calo và giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Bạn có thể thêm dưa chuột vào chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách ăn sống, làm salad, sinh tố hoặc nước ép.

Kiểm soát huyết áp, tốt cho tim mạch

Dưa chuột giàu kali và ít natri, giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene có trong dưa chuột giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu, giảm thiểu nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch. Nhờ đó, dưa chuột góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong dưa chuột giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Các nghiên cứu cho thấy dưa chuột chứa các hợp chất cucurbitacin và lignan có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng và ung thư tử cung.

Cải thiện sức khỏe xương

Dưa chuột không chỉ là một loại quả giải nhiệt mùa hè mà còn là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sức khỏe xương khớp. Vitamin K, đặc biệt là vitamin K2 có trong dưa chuột, tham gia vào quá trình sản xuất osteocalcin - một loại protein thiết yếu giúp gắn kết canxi vào xương, từ đó tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Dưa chuột tốt cho sức khỏe xương. Ảnh: Istock

Ngoài ra, vitamin K còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn, tối ưu hóa quá trình khoáng hóa xương, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai. Bên cạnh vitamin K, dưa chuột còn chứa một lượng nhỏ canxi và magie, hai khoáng chất quan trọng khác cũng góp phần vào sự phát triển và duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh.

Tốt cho mắt

Tuy không phải là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào như cà rốt hay gan động vật, nhưng dưa chuột vẫn chứa một lượng vitamin A nhất định, góp phần đáng kể vào việc duy trì và cải thiện sức khỏe thị lực của bạn. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, lutein và zeaxanthin. Các chất này hoạt động như "lá chắn" bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh lý về mắt do quá trình lão hóa gây ra như đục thủy tinh thể.

Giảm stress, cải thiện tâm trạng

Dưa chuột không chỉ là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể mà còn được biết đến với khả năng giảm stress và cải thiện tâm trạng đáng kể. Điều này là nhờ sự hiện diện của các vitamin nhóm B, bao gồm vitamin B1, B5 và B7 (biotin), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng hệ thần kinh và não bộ.