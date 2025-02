Loại quả ngọt thanh mát cực nhiều ở Việt Nam, giúp làm sạch thận, cải thiện sức khỏe tim mạch

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có lượng calo thấp (Chỉ 46 calo mỗi cốc 154 g), thấp hơn so với các loại trái cây ít đường khác. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Trong 154 g dưa hấu sẽ bao gồm 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kali, 4% magie và 3% các vitamin B1, B5, B6. Vitamin C đóng vai trò chính trong việc giúp cơ thể hình thành collagen, protein giúp da khỏe mạnh và tăng cường thị lực.

Làm sạch thận

Dưa hấu có tác dụng làm sạch thận của bạn khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều yếu tố khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Dưa hấu có tác dụng làm sạch thận của bạn khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều yếu tố khác nhau.

Chứa hợp chất ngăn ngừa ung thư

Các nhà nghiên cứu cho biết, lycopene trong dưa hấu làm giảm nguy cơ ung thư bằng cách ngăn chặn insulin (IGF), một loại protein liên quan đến sự phân chia tế bào. Mức IGF cao đã được chứng minh có liên quan đến ung thư.

Ngoài ra, cucurbitacin E đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của khối u.

Để có làn da tốt

Dưa hấu không chỉ tốt cho cơ thể mà cho cả sức khỏe làn da. Hàm lượng nước dồi dào của nó làm cho da dẻo dai và khỏe mạnh.

Loại quả này cũng có hàm lượng vitamin C cao. Loại vitamin này giúp tăng cường sản xuất collagen, qua đó giúp cải thiện độ đàn hồi của da, tăng lưu lượng máu đến da, chống lão hóa cho da.

Ngoài ra, dưa hấu còn chứa vitamin A, B6 giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng và dẻo dai hơn. Trong đó, vitamin A giúp phục hồi các tế bào da, ngăn ngừa da khô, bong tróc, trong khi vitamin B6 giúp trị mụn trên da.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Dưa hấu chứa hàm lượng nước cao và một lượng nhỏ chất xơ. Cả hai đều là chìa khóa để giữ cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ, giúp bạn đi đại tiện đều đặn, cũng như ngừa tình trạng táo bón.

Cải thiện tâm trạng

Dưa hấu chứa nhiều vitamin B6, rất cần thiết cho việc sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng. Mức serotonin đầy đủ trong não giúp thúc đẩy cảm giác khỏe mạnh và hạnh phúc, có khả năng làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng lycopene cao trong dưa hấu có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trong loại trái cây này còn chứa Citrulline, đây là loại axit amin quan trọng có thể kích thích sản xuất oxit nitric giúp điều hòa huyết áp, tăng cường lưu lượng máu.

Cũng theo nghiên cứu y học năm 2012 được công bố trên Tạp chí Bệnh Tăng huyết áp Hoa Kỳ, L-citrulline và L-arginine - hai trong số các chất chống oxy hóa trong dưa hấu có thể cải thiện chức năng của động mạch.

g. Dưa hấu có hàm lượng nước rất cao khoảng 92%, giúp duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng ở mắt

Lycopene được tìm thấy trong một số bộ phận của mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD). Đây là một vấn đề về mắt phổ biến có thể gây mù ở người lớn tuổi.

Cung cấp nước

Mất nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng nhận thức, dẫn đến các vấn đề như sương mù não và khó tập trung. Dưa hấu có hàm lượng nước rất cao khoảng 92%, giúp duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Ngăn ngừa đau nhức cơ bắp

Trái cây này chứa nhiều chất điện giải và axit amin citrulline, giúp làm dịu cơ bắp đau nhức sau khi tập luyện nặng. Theo một nghiên cứu của Iran, citrulline trong dưa hấu có thể giúp giảm mệt mỏi cơ bắp.

Ngoài ra, hàm lượng kali trong dưa hấu rất cần thiết để điều chỉnh chức năng cơ bắp. Kali còn giúp điều hòa sự giãn mạch máu, ngăn ngừa chuột rút cơ và hạ huyết áp.

Bảo vệ cơ thể khỏi tia UV

Dưa hấu có nhiều chất lycopene, một sắc tố carotenoid có tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Lycopene giúp bảo vệ làn da bạn chống lại tia UV, cháy nắng và ung thư da. Vì thế nên bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Cải thiện thị lực

Hợp chất Lycopene trong dưa hấu có lợi cho sức khỏe của mắt. Nó có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Hơn nữa, dưa hấu còn có nhiều vitamin A, đây là loại vitamin cần thiết giúp cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Dưa hấu còn có nhiều vitamin A, đây là loại vitamin cần thiết giúp cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Kích thích tiêu hóa

Hạt dưa hấu rang, nghiền nát là một trong những phương thuốc giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và chữa bệnh tim mạch, tăng huyết áp hiệu quả vì đặc tính giàu kali.

Ngoài ra, bạn có thể chữa đau lưng bằng cách ngâm rượu hạt dưa hấu (bỏ vỏ) trong 10 ngày, sau đó đem phơi khô, tán bột để uống ngày 2-3 lần, mỗi lần khoảng 12g.