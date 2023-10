Loại quả ngọt như đường nhưng chỉ số đường huyết thấp, tốt cho tim mạch, đường ruột và xương khớp

Chà là là một loại siêu trái cây cực tốt cho sức khỏe và rất đa năng. Được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, loại trái cây này được bán rộng rãi ở dạng tươi hoặc khô - và cả hai đều rất ngon.



Tiến sĩ Michael Crupain, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Hoa Kỳ), cho biết: "Có rất nhiều loại và mỗi loại có hương vị phong phú khác nhau. Trong khi một số người lo lắng về hàm lượng đường của chúng, thì chà là thực sự là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, một phần vì chúng giàu chất xơ. Chà là là một sự thay thế tuyệt vời hoặc là sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn thèm thứ gì đó ngọt ngào".

Cho dù bạn ăn chúng như đồ ăn nhẹ hay dùng chúng trong các món ngọt hay mặn, bạn đều nhận được rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Chà là rất bổ dưỡng, là siêu thực phẩm

Như Tiến sĩ Crupain đã chỉ ra, chà là có nhiều đường tự nhiên và cũng chứa nhiều calo (nếu đó là điều bạn đang để ý). Điều đó nói lên rằng, chúng chỉ có một lượng chất béo không đáng kể và rất nhiều chất tăng cường sức khỏe như chất xơ và chất chống oxy hóa, cũng như các hợp chất có lợi khác, đã mang lại cho chúng đặc tính siêu trái cây.



Bạn có thể đã từng thấy chà là được coi là siêu thực phẩm và tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng hay không. Chuyên gia dinh dưỡng Dawn Jackson Blatner (Hoa Kỳ) cho biết : ''Siêu thực phẩm là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại lợi ích cho sức khỏe. Chà là có thể được coi là siêu thực phẩm vì chúng giàu hợp chất có lợi, chẳng hạn như polyphenol. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng những polyphenol này trong chà là - và có thể là các hợp chất có lợi khác - có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe''.



2. Chà là chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Nghiên cứu được lưu trữ trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy chà là có nhiều chất chống oxy hóa phenolic (bao gồm cả catechin) cũng như flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa.

Đây là lý do tại sao chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn: Chúng chống lại các gốc tự do (hóa chất gây tổn hại tế bào), sửa chữa DNA và giúp giữ cho tế bào của chúng ta khỏe mạnh, theo Trường Y tế Công cộng Harvard. Đó là lý do tại sao chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả đặc biệt tốt cho sức khỏe của con người chúng ta.



3. Chà là cung cấp nhiều chất xơ, tốt cho đường ruột

Theo Mayo Clinic, chất xơ là thành phần chính của chế độ ăn uống lành mạnh, giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động tốt và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư, cũng như giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Và giống như các loại trái cây khác, chà là là một nguồn chất xơ tốt. Tiến sĩ Crupain cho biết: ''Hai quả chà là có khoảng 3 gam chất xơ - hơn 10% lượng khuyến nghị hàng ngày một chút. Chất xơ trong chà là rất quan trọng để giúp bạn cảm thấy no, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột và giữ cho nó hoạt động đều đặn".



4. Chà là tốt cho tim mạch

Blatner cho biết: ''Chà là là một loại thực phẩm tốt cho tim chủ yếu nhờ chất chống oxy hóa và hàm lượng chất xơ. Chúng chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, có thể làm giảm chứng viêm để hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và chất xơ trong chà là có thể hỗ trợ mức cholesterol và chất béo trung tính ở mức khỏe mạnh. Nhìn chung, điều này có thể tạo nên một hệ thống tim mạch khỏe mạnh hơn!".



5. Ăn chà là có lợi cho sức khỏe xương khớp

Có nhiều chất dinh dưỡng khác nhau trong chà là có lợi cho sức khỏe của xương. Blatner chỉ ra: ''Chúng chứa phốt pho, magie và canxi. Tuy nhiên, các khoáng chất này có hàm lượng không quá nhiều. Điều thực sự khiến chà là tốt cho sức khỏe xương khớp là nó chứa lượng đồng dồi dào, một loại khoáng chất khác có thể hỗ trợ xương khỏe mạnh''.



Ngoài ra, chà là còn được chứng minh là tốt cho não bộ, hỗ trợ sinh nở tự nhiên, kiểm soát đường huyết và làm đẹp da hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Good Housekeeping, Healthline Cleverland Clinic