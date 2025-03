Loại quả "khắc tinh" của mỡ máu và đau đầu nhưng lại "đại kỵ" với bệnh thận

Ớt chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Ớt là một loại gia vị giúp tăng mùi vị món ăn hoặc đơn giản là do sở thích cá nhân. Không chỉ có thế, ớt chứa thành phần dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với các loại rau thông thường.

100g ớt tươi sẽ cung cấp cho cơ thể 32% vitamin A, 240% vitamin C, 39% vitamin B6, 4,5% vitamin E và 11,5% vitamin K so với nhu cầu vitamin cần cho cơ thể trong một ngày. Chỉ cần ăn khoảng 40g ớt tươi thì bạn đã nạp đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể trong cả một ngày.

Khi cắn một miếng ớt, vị cay kích thích mạnh sẽ khiến não bộ bài tiết chất hóa học làm giảm bớt đau đớn và sinh ra một chút khoái cảm. Gần đây, đã có người thử dùng ớt cay để chữa trị chứng bệnh đau đầu nghiêm trọng mang tính thần kinh và hiệu quả rất tốt.

Ớt cay không những hữu dụng đối với người bị phong hàn mà trong việc điều chỉnh mỡ máu cũng rất có tác dụng. Các nghiên cứu của nước ngoài đã cho thấy chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Trong ớt cay có những chất đặc biệt có thể đẩy nhanh sự trao đổi chất để đạt được hiệu quả đốt chất béo trong cơ thể, nên có tác dụng trong việc giảm béo. Chất này còn có thể thúc đẩy bài tiết hoóc môn nên cũng có tác dụng làm đẹp da.

Ngoài những tác dụng đối với sức khỏe thì ớt cũng có những tác dụng phụ nguy hiểm. Vì thế, các đối tượng dưới đây tuyệt đối nên kiêng ăn ớt.

Người mắc bệnh thận

Những người có vấn đề về thận cũng nên kiểm soát tốt chuyện ăn uống, nhất là gia vị cay trong các món ăn hằng ngày. Do các nguyên tố mang vị cay đều phải thông qua thận để thải ra ngoài, trong quá trình này tất yếu sẽ gây tổn thương ít nhiều đến tế bào thận, nghiêm trọng hơn còn gây thoái hóa chức năng thận. Vì vậy, người mắc bệnh thận nên chú ý thận trọng khi ăn các gia vị cay như ớt, tiêu, hành, gừng, tỏi, mù tạt… Các thực phẩm này đều chứa thành phần có tính cay gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thận trong cơ thể.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng và không nên sử dụng lá ớt. Lá ớt chứa nhiều hợp chất mạnh có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Hơn nữa, các chất trong lá ớt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, gây ra những biến chứng không mong muốn.

Đối với phụ nữ đang cho con bú, việc ăn lá ớt có thể làm thay đổi hương vị của sữa mẹ, khiến trẻ sơ sinh khó chịu và bỏ bú. Ngoài ra, các hợp chất từ lá ớt có thể truyền qua sữa mẹ, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh và sẽ là nguyên nhan gây triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy.

Những người bị bệnh trĩ

Các chất kích thích trong ớt gây tích nước trong tĩnh mạch có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí còn hình thành mủ trong hậu môn.

Những người sau phẫu thuật, vết thương

Ớt lại có tính nóng, ăn nhiều dễ gây lở loét, nóng rát. Vì vậy, bạn nên tiêu thụ một lượng ớt vừa phải sau phẫu thuật để tránh những triệu chứng không đáng có.

Người có cơ địa dị ứng

Một số người có cơ địa dị ứng có thể phản ứng với các thành phần trong lá ớt. Triệu chứng dị ứng có thể bao gồm ngứa, phát ban, khó thở và sưng tấy. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ và nếu không có sự can thiệp y tế kịp thời sẽ gặp nguy hiểm.

Những người từng có tiền sử dị ứng với các loại thực phẩm khác cũng nên cẩn trọng khi tiêu thụ lá ớt. Sự tương tác giữa các chất gây dị ứng có thể dẫn đến những phản ứng phức tạp và khó lường, làm tăng nguy cơ dị ứng nghiêm trọng.

Người bị viêm loét dạ dày mãn tính, viêm thực quản

Ớt có vị cay có thể làm bỏng da, do vậy khi ăn ớt cay sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày, đặc biệt đối với những người đang bị loét dạ dày. Hơn nữa, ăn quá cay cũng ảnh hưởng đến men tiêu hóa của dạ dày, gây khó tiêu, ăn cay quá có nguy cơ loét dạ dày.

Người bị bệnh về mật

Do chất kích thích trong ớt làm tăng dịch vị trong dạ dày. Dịch vị tiết ra nhiều khiến túi gan co lại làm cho dịch gan tiết ra khó khăn hơn từ đó dẫn đến viêm túi gan và tuyến tuỵ.

Đối với phụ nữ có thai, việc ăn cay không ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ. Nhưng theo các nhà khoa học, mẹ ăn cay khi mang thai sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho trẻ sau này. Còn theo kinh nghiệm dân gian, mẹ ăn quá cay, con sinh ra dễ bị rôm sảy, nóng nhiệt trong người.

Trẻ em

Trẻ em có hệ tiêu hóa còn non nớt và dễ bị tổn thương. Việc cho trẻ ăn lá ớt có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Hơn nữa, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, việc tiêu thụ lá ớt có thể dẫn đến các phản ứng phụ không như mong muốn.

Trẻ em cũng dễ bị ngộ độc hơn người lớn khi tiêu thụ các loại thực phẩm và dược liệu không phù hợp. Các thành phần mạnh trong lá ớt có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Người mắc bệnh về da

Ăn ớt trong khi viêm da, mắc các bệnh về da thì sẽ nặng hơn và khó khỏi.

Những người thể trạng kém: Nếu ăn cay không những khiến các triệu chứng trên nặng hơn mà còn dẫn đến xuất huyết, dị ứng, nếu nghiêm trọng còn gây viêm nhiễm.

Người bị cường giáp

Bản thân những người bị bệnh cường giáp nhịp tim vốn đã nhanh hơn người khỏe mạnh bình thường. Do đó, sau khi ăn cay có thể làm tăng tốc độ tim đập hơn, gây ra những triệu chứng khó chịu và làm tình trạng bệnh nặng hơn.