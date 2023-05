Lọ dưỡng tóc được 11.000 người khen tấm tắc trên Amazon: Hô biến mái tóc tơi bồng, mượt mà như vừa dưỡng ở salon

Bên cạnh chuyện dưỡng da thì dưỡng tóc cũng vô cùng quan trọng. Thực tế cho thấy, một mái tóc bồng bềnh, suôn mượt có thể khiến nhan sắc thăng hạng vài phần; điểm khí chất, sang trọng của chủ nhân cũng tăng vù vù. Chẳng thế mà, nhiều cô nàng chẳng ngại đổ "tiền tạ tiền tấn" sắm đồ chăm sóc tóc . Trong số đó, có 1 sản phẩm đình đám trên Amazon, nhận được hơn 11k lời khen tấm tắc. Tôi cũng đã quyết định dùng thử bộ sản phẩm đình đám này để xem chất lượng ra sao.

Davines OI Oil nhận được hơn 11 nghìn đánh giá tốt trên Amazon

Biên tập viên Jess Sisco của trang Coveteur tấm tắc khen ngợi khả năng dưỡng tóc chắc khỏe và bóng mượt của bộ sản phẩm nhà Davines

Em dầu dưỡng tóc nhận được vô vàn lời khen ngợi đó là Davines OI All in One Milk. Davines là thương hiệu chuyên về các sản phẩm làm đẹp, được thành lập từ năm 1983 ở Ý.

Ban đầu thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp, chuyên biệt cho salon. Đến nay hãng đã phát triển thêm các dòng chăm sóc tóc riêng biệt và chăm sóc da. Davines có nhiều dòng sản phẩm chăm sóc dành riêng cho những loại tóc riêng biệt như: Tóc xoăn, tóc thô xù, tóc nhuộm, tóc hư tổn.

Trong số đó dòng sản phẩm OI là dòng sản phẩm bán chạy nhất và đạt được nhiều giải thưởng và khen ngợi từ các chuyên trang làm đẹp, chuyên gia chăm sóc tóc.

Để đạt được hiệu quả chăm sóc tóc tốt nhất, tôi đã dùng cùng lúc: Dầu gội, mặt nạ ủ, xịt dưỡng và dầu dưỡng tóc của Davines dòng OI để xem chất lượng ra sao.

Thành phần chủ yếu trong các sản phẩm của dòng này là dầu Roucou chứa beta-carotene và chất chống oxy hoá, giúp dưỡng tóc chắc khỏe, bảo vệ tóc chống lão hoá và sự hư tổn do yếu tố môi trường, tia UV; hạn chế xơ rối, bông xù; khiến tóc mềm mượt, bóng sáng hơn.

Về mặt thiết kế, sản phẩm trong dòng chăm sóc tóc OI có thiết kế tối giản, tông đen – trắng cơ bản, thông tin sản phẩm tóm gọn ngay trên bao bì. Thiết kế tạo cảm giác hiện đại, sang trọng.

Dưới đây là đánh giá của tôi về từng sản phẩm.

OI Shampoo

Dầu gội có chất dạng lỏng, hơi lai với gel, màu trắng đục, mùi thơm dễ chịu, sang trọng. Dầu gội có khả năng tạo bọt vừa phải, giúp làm sạch tóc mà không gây khô rít; sua khi gội tóc sẽ có độ tơi mềm. Với những nàng gội đầu hàng ngày, thì bạn có thể sử dụng em nó liên tục; còn nếu bạn có tần suất gội đầu 2 – 3 lần/ tuần giống mình, thì bạn nên gội đầu 2 lần để làm sạch hiệu quả.

OI Hair Butter

Sau khi gội đầu mình sẽ dùng mặt nạ dưỡng tóc và chống rối xù. Mặt nạ có chất kem mềm, màu trắng. Khi sử dụng mình sẽ lấy 1 lượng vừa đủ, thoa từ thân tới ngọn tóc, tránh thoa sát da đầu, sau đó ủ tóc trong 10 phút và xả lại với nước. Ngay sau khi sử dụng lần đầu tiên, mình có thể thấy tóc được dưỡng mềm mượt và sáng bóng rõ rệt.

OI All In One Milk

Không hổ danh là sản phẩm nhận được hơn 11k lượt khen ngợi trên Amazon, em dưỡng chất đa năng này đã không khiến mình thất vọng. Mình xịt em nó trên nền tóc ẩm, trước khi sấy. Thông thường, mái tóc của mình thường bị thô xù và bông ráp sau khi dùng máy sấy tóc. Vậy nhưng nhờ có thành phần giàu chất chống oxy hoá và bảo vệ nhiệt của em xịt dưỡng tóc này, mà em nó giúp mái tóc của mình không còn bị thô xù như thông thường. Ngoài ra em nó còn giúp tóc mềm mượt, gỡ rối nên sẽ hạn chế được tình trạng gãy rụng khi sấy tóc.

OI Oil

Cuối cùng, mình kết thúc chu trình chăm sóc tóc với dầu dưỡng tăng cường độ bóng và chống rối xù. Dầu được sử dụng sau khi sấy tóc xong. Dầu có chất lỏng, mùi thơm dễ chịu, mình chỉ cần dùng khoảng 2 – 3 lần nhấn là đã đủ thoa đều toàn bộ mái tóc.

Kết luận

Bộ sản phẩm này giúp tóc mềm mượt, có độ bóng tự nhiên và mùi thơm dễ chịu tạo cảm giác thư thả như đang dưỡng tóc ở spa chuyên nghiệp. Độ bóng, mượt của tóc và mùi thơm của em nó có thể duy trì đến tận ngày hôm sau.

Bộ sản phẩm giúp mái tóc của tôi mềm mượt và bồng bềnh hơn đáng kể

Tóc suôn mượt và có độ bóng mướt tự nhiên

Trước đây, mái tóc của mình khá thưa, dễ xơ rối và gãy rụng; đặc biệt là sau khi gội đầu và sấy tóc, có thể thấy tóc rụng rõ rệt. Nhưng từ khi dùng bộ sản phẩm này, mình nhận thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể, tóc chắc khỏe hơn.

Tuy sản phẩm có nhược điểm là mức giá khá cao nhưng có thể sử dụng được khá lâu. Với tần suất gội đầu 3 lần/ tuần, mình ước tính có thể sử dụng bộ sản phẩm này trong khoảng 3 tháng.