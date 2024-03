Lộ diện "thành viên thứ 5" của BLACKPINK: Hát loạt hit khoe vũ đạo cực bốc, hóa ra là 1 Quán quân của Việt Nam!

Mới đây, nam ca sĩ Trọng Hiếu đã có chuyến lưu diễn tại Đức. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc của bản thân, anh còn chuẩn bị một món quà vô cùng độc đáo để gửi đến khán giả đó là chuỗi hit của BLACKPINK. Từ How you like that, Boombayah, Flower, Kill this love... nam ca sĩ đều biểu diễn vô cùng hết mình. Đặc biệt, các động tác vũ đạo của Trọng Hiếu được thể hiện hết sức mạnh mẽ, dứt khoát khiến nhiều người tin rằng anh chính là "thành viên thứ 5" của BLACKPINK.

Trọng Hiếu diễn BLACKPINK Medley ở Đức

Trọng Hiếu (sinh ngày 4 tháng 7 năm 1992 tại thành phố Bad Kissingen, Đức) là một ca sĩ, vũ công người Đức gốc Việt. Anh từng đoạt các giải của cuộc thi Dance4Fans tại Đức và châu Âu và vô địch Vietnam Idol 2015.

Năm 2002, Trọng Hiếu chỉ mới 10 tuổi đã được mời xuất hiện trong chương trình truyền hình Đức, anh đã trổ tài vũ đạo trước sự chứng kiến của "công chúa nhạc pop" Britney Spears. Britney cũng dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ và khuyên Trọng Hiếu nên theo đuổi đam mê của mình.Trước khi về Việt Nam, Trọng Hiếu đã từng tham gia German Idol năm 16 tuổi, và dừng chân ở top 25.

Trọng Hiếu từng được gặp Britney Spears khi còn nhỏ

Anh đăng quang Vietnam Idol 2015

Phong cách thời trang cá tính của nam ca sĩ

Dù đăng quang Vietnam Idol và nhận về nhiều show diễn nhưng tên tuổi của Trọng Hiếu vẫn còn khá mờ nhạt trong mắt khán giả, nhiều người cho rằng anh cần một bản hit thực sự để đẩy mạnh bản thân.