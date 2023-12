Lộ diện "tân binh khủng long" Gen 5 có anh cả hơn em út đến tận... 22 tuổi!

Trong khi những nhóm nhạc Gen 4 vẫn đang nỗ lực khẳng định bản thân thì có một "đàn em" Gen 5 đã nhanh chóng xuất hiện và nhen nhóm soán ngôi đàn anh, đàn chị. One Top chính là tên gọi của "tân binh khủng long" này.

Nhóm nhạc 6 thành viên này vừa chính thức có sân khấu debut cùng ca khúc Say Yes với giai điệu vô cùng sôi động. Đặc biệt, mỗi thành viên đều có "kết màn tiên tử" cực ấn tượng khiến fan thích thú.

Say Yes - One Top

One Top đã có sân khấu debut

"Kết màn tiên tử" ấn tượng khiến fan cười lăn

Được biết, One Top là nhóm nhạc dự án được xuất phát từ show thực tế của MC đình đám Yoo Jae Suk - Hangout With Yoo, bao gồm 6 gương mặt vô cùng quen thuộc: Yoo Jae Suk (nghệ danh: JS), Haha, Kim Jong Min (nghệ danh: Old K), Joo Woo Jae, Lee Yi Kyung, Young K (Day6). Thêm 1 điều đặc biệt của One Top là khoảng cách tuổi tác của các thành viên khi anh cả Yoo Jae Suk (51 tuổi) hơn em út Young K (29 tuổi) đến tận... 22 tuổi.

6 thành viên của One Top

Anh cả Yoo hơn em út Young K tận 22 tuổi

Trước đó, Yoo Jae Suk cũng từng xuất hiện trong khá nhiều nhóm nhạc dự án như Future Liger (cùng Tiger JK, Tasha), SSAK3 (cùng Lee Hyori, Bi Rain)... Bên cạnh đó, "chú Yoo" còn khá mát tay khi từng làm "ông bầu" của nhiều nhóm nhạc dự án khác: MSG Wannabe, Refund Sisters...

MSG Wannabe

Refund Sisters