Lộ diện nhan sắc qua "cam thường" của Hoa khôi ĐH Vinh khi ra sân cổ vũ đội trưởng ĐT Việt Nam

Tối qua (23/5), trận đối đầu kịch tính giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trên SVĐ Chi Lăng trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025/26 đã khép lại với tỉ số 2-0, niềm vui giành 3 điểm trọn vẹn dành cho đội bóng sông Hàn. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khoảnh khắc trung vệ Quế Ngọc Hải chung vui cùng gia đình nhỏ trên sân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông và người hâm mộ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Dương Thùy Phương - bà xã của cựu đội trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - trở thành tâm điểm bàn luận. Xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho chồng, cựu Hoa khôi Đại học Vinh chọn phong cách tối giản hết mức khi diện chiếc áo phông màu trung tính, tóc búi cao gọn gàng và bế theo con nhỏ. Qua ống kính "camera thường" của phóng viên thể thao, nhan sắc thật của bà mẹ hai con đã được phơi bày trọn vẹn. Không có sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa hay lớp trang điểm sắc sảo, Thùy Phương vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ và làn da khỏe khoắn.

So với hình ảnh thời kỳ đỉnh cao nhan sắc khi còn là một nàng Hoa khôi thướt tha trong tà áo dài trắng, Dương Thùy Phương của hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, chín chắn của một người phụ nữ gia đình, mẹ bỉm của ba nhóc tỳ đáng yêu. Dù bận rộn chăm sóc con nhỏ trên hàng ghế khán giả nóng bức, cô vẫn luôn dõi theo từng bước chạy của Hải Quế dưới sân với ánh mắt tự hào. Sự giản dị, tinh tế và không màu mè này chính là lý do vì sao cô luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Quế Ngọc Hải trên sân, nhiều người lại càng thêm ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu "ngôn tình" kéo dài hơn một thập kỷ của họ. Quế Ngọc Hải vốn nổi tiếng là chàng cầu thủ si tình bậc nhất làng bóng Việt. Năm 2014, anh trúng "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu tiên nhìn thấy Thùy Phương tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Vinh và lập tức lên kế hoạch "cầm cưa". Chàng trung vệ thép đã phải mất hơn 2 năm kiên trì, trải qua 3 lần bị từ chối mới chính thức chinh phục được trái tim nàng hoa khôi.

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi tài sắc vẹn mười chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2018. Suốt chặng đường hôn nhân, Hải Quế luôn nổi tiếng là người chồng chiều vợ, thương con hết mực, trong khi Thùy Phương luôn là hậu phương vững chắc, âm thầm lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ với 3 thiên thần đáng yêu.