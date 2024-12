Lộ diện dàn trai xinh, gái đẹp “chiếm sóng” nhất năm 2024

Cùng chung điểm chạm với thế hệ trẻ - "Dám khác biệt, khoe chất Việt" cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng kem Celano đồng hành cùng WeChoice Awards 2024 mang đến với Dám Mở Lối Riêng - nhóm đề cử dành cho những gương mặt Gen Z Việt nổi bật trong năm 2024 ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Là một thế hệ đa màu sắc, những bạn trẻ Gen Z ngày càng tự tin thể hiện bản thân, dám đi những con đường riêng để khẳng định chỗ đứng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhìn lại năm 2024, không hiếm những “GenZ điển hình" đã bước ra khỏi lớp vỏ kén, thử sức với những điều chưa bao giờ nghĩ tới hay thôi sợ hãi trên hành trình định vị “mình là ai”.

Lọ Lem - Hạt Dẻ

Cặp chị em gái Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, SN 2008) là hai trong những gương mặt hot nhất nhì MXH Việt trong năm 2024. Không chỉ được nhiều người chú ý khi là 2 ái nữ của MC Quyền Linh mà Lọ Lem và Hạt Dẻ còn được ngưỡng mộ bởi sự xinh đẹp, đa tài và có nhiều hoạt động nổi bật.

Hạt Dẻ - Lọ Lem là những gương mặt nổi bật trên MXH năm 2024

Dù chưa lấn sân vào showbiz mạnh mẽ nhưng sức hút của Lọ Lem “không phải dạng vừa”. Minh chứng rõ nhất chính là con số 1,7 triệu người theo dõi cô nàng trên TikTok cùng loạt video có hàng chục triệu người xem. Lọ Lem sở hữu ngoại hình dịu dàng, ngọt ngào, nữ tính đúng chuẩn theo nét đẹp truyền thống. Con gái MC Quyền Linh nhận nhiều lời ủng hộ, động viên tham dự các cuộc thi sắc đẹp, song Lọ Lem vẫn đang tập trung chủ yếu vào học tập và sở thích riêng của mình.

Năm 2024, Lọ Lem hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, hiện đang theo học trường đại học RMIT tại TP.HCM. Ngoài ra, Lọ Lem từng trúng tuyển vào University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn) - ngôi trường chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất châu Âu, thuộc top đầu thế giới nhưng quyết định không học. Bên cạnh đó, mỹ nhân 18 tuổi từng đạt giải Nhất hạng mục vẽ tranh Canvas Cuộc thi Văn chương Sài Gòn; giải Nhất Cuộc thi Nhiếp ảnh do FOBISIA tổ chức;...

Lọ Lem lần đầu catwalk gây “bùng nổ”

Không những thế, nhiều người cũng nhận xét rằng năm 2024 là một cột mốc lớn với Lọ Lem khi lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk. Bên cạnh đó, mỹ nhân Gen Z cũng chịu khó xuất hiện nhiều hơn cùng bố mẹ trong các sự kiện giải trí, được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Và dù xuất hiện ở đâu, Lọ Lem luôn toả sáng, tự tin với tính cách riêng, “flex” khả năng ngoại ngữ khiến ai cũng phải trầm trồ, nể phục vì quá toàn mỹ.

Còn với Hạt Dẻ, cô nàng có phần rụt rè hơn so với chị gái. Tuy nhiên trong năm 2024, Hạt Dẻ ngày càng gây chú ý hơn khi có màn thăng hạng nhan sắc đáng kể. Con gái út nhà Quyền Linh được nhận xét ngày càng sắc sảo, thu hút từ gương mặt đến vóc dáng và đặc biệt phù hợp với lối trang điểm tông Tây, phong cách ăn mặc gợi cảm.

Về thành tích học tập, Hạt Dẻ cũng thông minh, tài năng không hề kém cạnh chị gái Lọ Lem. Con gái út MC Quyền Linh cũng theo học trường quốc tế, sử dụng thành thạo tiếng Anh và thường làm thông dịch viên cho ba mỗi khi cần giao tiếp. Cô nàng cũng thể hiện năng khiếu làm MC khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình tiệc sinh nhật của Lọ Lem và hoàn thành một cách xuất sắc trước sự chứng kiến của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hạt Dẻ ngày càng thăng hạng nhan sắc

Hoa Xù

Đầu năm nay, Hoa Xù (Mỹ Hoa, SN 2004) trở thành cái tên “xâm chiếm” cả cõi mạng bởi những điệu nhảy cực cuốn. Cô bạn Gen Z thậm chí còn được gọi là “hệ tư tưởng” bởi chỉ cần nghe một vài đoạn nhạc, ai cũng đều nghĩ đến clip nhảy của Hoa Xù và muốn cover theo. Bên cạnh đó, cô nàng còn gây ấn tượng bởi mái tóc xoăn hippie, gu thời trang cá tính, thần thái cực slay. Cũng bởi vậy mà kênh TikTok của Hoa Xù từ 100k người đã tăng lên hơn 1 triệu người theo dõi trong vài tháng.

Hoa Xù bắt đầu được nhiều người biết đến với đoạn clip nhảy cùng người bạn Chí Hiển. Chỉ sau 1 đêm, cô nàng bỗng trở nên viral, thành cái tên được netizen tìm kiếm vì từ vũ đạo đến visual đều chất. Chưa kể, đa số các đoạn clip đều có số view đáng ngưỡng mộ tới gần chục triệu lượt xem.

Hoa Xù - “hệ tư tưởng” đình đám xâm chiếm MXH năm 2024

Hiện tại, Hoa Xù đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài việc học tập, Hoa Xù cũng tập trung định hướng là một dancer Hiphop freestyle và người mẫu ảnh tự do, influencer.

Từ khi nổi tiếng, mỹ nhân Gen Z "chạy sô" nhiều hơn, thường xuyên được mời tham dự các sự kiện, chương trình hot với vai trò dancer hoặc gương mặt đại diện. Gần đây nhất, Hoa Xù khiến netizen "đứng ngồi không yên" khi từng góp mặt trong tiết mục của team Đức Phúc tại Anh Trai Say Hi và đảm nhận vai trò cầm biển hiệu trong chương trình Rap Việt 2024.

Hà Còi

Phi công Hà Còi (Bùi Thanh Hà, SN 2001) - cơ phó của Hãng hàng không Vietjet Air trở thành tâm điểm của sự chú ý trong năm 2024 trên MXH. Chàng trai Gen Z khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" với diện mạo điển trai cùng loạt clip ghi lại khoảnh khắc cực ngầu khi ngồi trong buồng lái.

Bắt đầu từ tháng 5, Hà Còi khiến nhiều người xem clip mãi không dứt vì visual cực phẩm của mình. Thời điểm đăng clip lên TikTok, chàng phi công là gương mặt “mới toanh” không ai biết tới. Tuy nhiên đến hiện tại, Hà Còi đã sở hữu 1,1 triệu người theo dõi, trở thành gương mặt KOL được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn.

Về công việc phi công, Hà Còi từng cho biết đã dành hơn 3 năm để học, trong đó có 1 năm học tập tại Mỹ. Sau đó khi trở về nước, anh chàng vẫn tiếp tục học hỏi thêm và bay khoảng 200 giờ với cương vị tập sự mới chính thức trở thành cơ phó như hiện tại.

Hà Còi - cơ phó Gen Z khiến netizen “đừng ngồi không yên” vì visual cực phẩm

Từ khi nổi tiếng, cuộc sống của Hà Còi có nhiều thay đổi: “Mình thấy thích hơn, vui vẻ hơn, có nhiều bạn bè hơn và được mọi người quan tâm. Thời gian đầu, mình cũng để ý nhiều, nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ nhưng sau đó thấy quen hơn, biết chia cảm xúc ra cho mọi việc. Khi gặp các bạn ngoài đời mình giao lưu rất vui vẻ với tất cả mọi người, không có vấn đề gì cả”.

Việc cân bằng giữa công việc của một phi công - có lịch bay cố định và một KOL - thường phải đi sự kiện, quay quảng cáo,... Hà Còi cũng có phương án ngay từ đầu. Anh chàng từng cho biết ngay từ đầu đã đặt mục tiêu không để ảnh hưởng đến việc đi bay, luôn sắp xếp thời gian đi sự kiện khi không có lịch bay. Đồng thời Hà Còi chỉ lựa chọn những nhãn hàng, sự kiện phù hợp với hình ảnh của mình, không có ý định đi quá sâu vào nghề KOL.

Thạch Trang

Thạch Trang tên thật là Thạch Nguyễn Phương Trang, SN 1998, nổi tiếng vì là du học sinh Đức, bắt đầu tập tành làm vlog trên YouTube từ khoảng năm 2020. Tuy nhiên sau 4 năm, Thạch Trang chuyển mình theo hướng KOL, influencer mảng lifestyle, thời trang và làm đẹp.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, Thạch Trang tự tin thể hiện màu sắc cá nhân thông qua nhiều phong cách thời trang khác nhau. Nhiều bạn trẻ nể phục và yêu thích Thạch Trang bởi cô nàng có thể phối cả những món đồ second-hand (đồ đã qua sử dụng) ở các khu chợ đồ cũ và có những quan điểm, lối sống cực mới mẻ, hiện đại.

Nhìn lại năm 2024 của Thạch Trang, không chỉ visual mà sự nghiệp của cô nàng ngày càng phát triển, tiến xa hơn so với danh xưng của cô nàng mà nhiều người biết đến. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Thạch Trang xuất hiện tại show thời trang quốc tế, tự tin đứng cạnh dàn sao quốc tế như Cardi B, HongJoong,...

Thạch Trang bứt phá nhiều hơn so với danh xưng YouTuber khiến không ít người bất ngờ

Nhiều người bày tỏ, hình ảnh của Thạch Trang khi bước ra thế giới gây ấn tượng, ngưỡng mộ bởi đại diện cho thế hệ Gen Z Việt đầy bản lĩnh, tự tin. Dù tham dự show thời trang quốc tế nhưng Thạch Trang vẫn tôn vinh bản sắc Việt Nam bằng cách mặc trang phục của local brand trong nước, tự mình trang điểm, làm tóc,... Không những vậy, Thạch Trang cũng thoải mái trò chuyện, trao đổi vui vẻ với các nghệ sĩ khác khiến netizen vô cùng phấn khích.

Cùng với đó trong năm 2024, Thạch Trang được mời tham dự nhiều talkshow truyền cảm hứng một lối sống tích cực cho người trẻ. Không ít bạn trẻ bày tỏ Thạch Trang chính là hình mẫu Gen Z năng động, mang nhiều năng lượng tích cực mà bất cứ ai cũng muốn hướng đến.

Cô bạn trở thành hình mẫu, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ

Châu Nguyễn Tùng Sơn

Một trong những chàng trai hot rần trên mạng xã hội thời gian gần đây chính là Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 - Châu Nguyễn Tùng Sơn (SN 2003), đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù không đạt được giải thưởng cao nhất trong đêm Chung kết Sinh viên thanh lịch diễn ra vào ngày 20/11, chàng trai này vẫn thu hút nhiều chú ý từ cư dân mạng nhờ thành tích cao trong cuộc thi và vẻ ngoài sáng sân khấu.

Được biết, Tùng Sơn từng đạt giải Ba môn Ngữ văn và giải Khuyến khích môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 và được vinh danh là “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cùng năm đó. Không chỉ giới hạn bản thân trong lĩnh vực học thuật, “anh giáo Gen Z” còn khẳng định tài năng qua các hoạt động phong trào. Chàng trai đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường, trở thành Á vương King & Queen của khoa Ngữ văn, và đặc biệt là Quán quân cuộc thi The Star Glory Model Việt Nam 2024.

Á Vương Châu Nguyễn Tùng Sơn “gây sốt” thời gian gần đây

Bên cạnh đó, Tùng Sơn dù là một người trẻ hiện đại nhưng lại có niềm yêu thích sâu sắc với các giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam. Trong đêm bán kết cuộc thi Sinh viên Thanh lịch, Châu Nguyễn Tùng Sơn đã gây ấn tượng mạnh khi mang đến một tiết mục hầu đồng xuất sắc. Anh chàng bày tỏ bản thân luôn cố gắng truyền tải nét đẹp truyền thống này đến mọi người một cách tôn nghiêm và tích cực nhất, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của văn hóa dân tộc.

Không những vậy, Tùng Sơn cũng mong muốn các bạn trẻ giống mình hãy yêu và tìm hiểu sâu hơn về văn hoá dân tộc để cảm nhận được trọn vẹn những cái hay, cái thú vị. Anh chàng cũng nhấn mạnh rằng việc lan tỏa vẻ đẹp của văn hoá truyền thống phải được thể hiện bằng chính niềm tự hào dân tộc, chỉ khi đó, văn hóa mới được gìn giữ và phát huy một cách trọn vẹn và bền vững nhất.

