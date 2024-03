Lộ diện 16 đội xuất sắc nhất “Tiếng nói Xanh” sau màn tranh tài nảy lửa

Vòng Đối đầu của Tiếng nói Xanh với nhiều màn so găng nảy lửa giữa những tài năng trẻ đã diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM cuối tuần qua. Ban Tổ chức cho biết 16 đội đã thi đấu xuất sắc để tiến vào vòng trong gồm 27 thí sinh, đến từ 18 trường trung học phổ thông tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội (11 thí sinh), TP. Hồ Chí Minh (5 thí sinh), Hà Tĩnh (2 thí sinh), Đà Nẵng (2 thí sinh), Phú Yên (2 thí sinh), Đồng Tháp (2 thí sinh), Thái Bình (1 thí sinh), Hải Phòng (1 thí sinh), Quảng Ninh (1 thí sinh).



Các thí sinh Vòng Đối đầu khu vực miền Nam được sự đồng hành xuyên suốt của phụ huynh tại điểm thi ở trường Vinschool Central Park (TP.HCM).

Chủ đề tham gia tranh biện – hùng biện của các đội giành chiến thắng rất đa dạng, trải đều ở các lĩnh vực, cũng là các chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, gồm Giáo dục xanh (4 đội), Di chuyển xanh (2 đội), Tiêu dùng xanh (2 đội), Thể thao xanh (2 đội), Vườn đô thị xanh (2 đội), Y tế xanh (2 đội), Du lịch xanh (1 đội), Văn phòng xanh (1 đội).

Đông đảo phụ huynh, bạn bè tới cổ vũ cho các đội thi tại "đầu cầu" Hà Nội

Hai thí sinh Nguyễn Thị Chi Anh (Trường THPT An Dương, Hải Phòng) và Chu Phạm Trâm Anh (Trường THPT Chuyên Thái Bình), thuộc đội thi Green Readers, mang đến ý tưởng xây dựng nền tảng đọc sách kết hợp giữa sách điện tử, sách nói và quyên góp cho môi trường. Nền tảng sẽ hợp tác với các nhà xuất bản uy tín để mang đến nguồn sách chất lượng cao, đồng thời đa dạng hóa thể loại sách, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng độc giả. Một phần hoa hồng từ mỗi giao dịch sẽ được gửi đến quỹ trồng cây xanh, góp phần vào đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2022-2025" của Chính phủ.

Đội Green Readers với hai thành viên đến từ Hải Phòng và Thái Bình trình bày phần thi của mình.

Đội thi Anh^2, gồm Nguyễn Trọng Nam Anh và Trần Hà Anh (Trường Quốc tế Parkcity Hà Nội) khá táo bạo khi trình bày về giải pháp kiến trúc xanh với ý tưởng "Cách phát triển Thế vận hội Olympic bền vững". Ở ý tưởng này, sân vận động thông minh sẽ là điểm nhấn khi không chỉ là sàn đấu cho các vận động viên, mà còn là nhà máy năng lượng xanh, trang bị thiết bị tập luyện hiện đại sản sinh năng lượng từ chuyển động của con người.

Trong khi đó, đội thi LifeSphere, với các thí sinh Phạm Bằng An (THPT Chuyên Ngoại Ngữ) và Nguyễn Trần Minh Khuê (THPT Chu Văn An, Hà Nội) đã đề xuất ý tưởng "Nano-Pods- Innovative Solution" – thiết bị chăm sóc sức khỏe nhỏ gọn theo dạng mô-đun, lấy bệnh nhân làm trung tâm, thích ứng với sự hạn chế về không gian, đồng thời đảm bảo tính bền vững và trách nhiệm với môi trường. Thiết bị sẽ có kích thước nhỏ gọn tương tự điều hòa không khí, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo nhằm giúp giảm lượng khí thải carbon của ngành chăm sóc sức khỏe. Nano-Pods có khả năng lọc và khử trùng không khí, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh lây qua đường hô hấp, đảm bảo môi trường an toàn cho bệnh nhân, người nhà và các nhân viên y tế.

Vườn đô thị xanh là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của các thí sinh tại Vòng Đối đầu. Bảo Ngọc và Thế Dũng, thành viên đội Mầm Chồi Lá (Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) đã giới thiệu ý tưởng "GREEN ROOFS - Mái nhà xanh", một làn gió mới cho kiến trúc đô thị hiện đại. Ý tưởng đầy sáng tạo này hứa hẹn biến hóa những mái nhà bê tông u ám thành những "lá phổi xanh" cho thành phố. Đội Mầm Chồi Lá đề xuất bao phủ một phần hoặc toàn bộ mái nhà bằng thực vật, một cách tưởng chừng đơn giản nhưng mang đến vô số lợi ích. Mái nhà xanh sẽ giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ vào tòa nhà, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và tiết kiệm năng lượng, đồng thời hấp thụ CO2, giảm ô nhiễm không khí và hiện tượng đảo nhiệt đô thị….

Hai thành viên đội Mầm Chồi Lá, hào hứng trao đổi sau lượt thi đầu tiên.

Sự xuất sắc của 16 ý tưởng từ 16 đội thi tham gia Vòng Tranh hạng là minh chứng của đam mê trong việc tìm kiếm giải pháp cho những thách thức môi trường hiện nay. Từ việc khám phá những cách sử dụng sách và cà phê một cách bền vững, đến việc đề xuất những giải pháp xử lý băng vệ sinh nhằm bảo vệ môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho phụ nữ…Mỗi ý tưởng không chỉ là những nỗ lực sáng tạo mà còn là dấu ấn của sự tận tâm và khát vọng thay đổi cộng đồng, hướng tới một tương lai xanh.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết các thí sinh đã mang đến những ý tưởng thiết thực và đầy tiềm năng để có thể triển khai vào thực tế đối với các vấn đề môi trường đang diễn ra như ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng, tái chế và sử dụng năng lượng hiệu quả…

"Sự nỗ lực và lòng say mê của các thí sinh đã được thể hiện qua từng giai đoạn của cuộc thi suốt 3 tháng vừa qua, và chúng tôi rất tự hào khi các em đã tự tin bày tỏ tinh thần "dám nghĩ, dám nói và dám làm". Các em thí sinh đã mang lại những phần thi sâu sắc, đầy cảm xúc và ý nghĩa, là nguồn cảm hứng không chỉ cho ban giám khảo và khán giả lắng nghe, mà còn cho cả cộng đồng", TS. Lê Thái Hà chia sẻ.

Căng thẳng khi đối đầu nhưng thành viên các đội thi lại vô cùng thân thiện, cởi mở chia sẻ kiến thức thông tin với nhau ở giờ giải lao.

Vòng Tranh hạng cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh" dự kiến được tổ chức tại Trường Đại học VinUni vào ngày 23 và 24/03/2024. Thể lệ thi đấu mỗi trận của Vòng Tranh hạng giống như Vòng Đối đầu nhưng sẽ có thêm phần thí sinh phản biện với Ban Giám khảo về ý tưởng của mình. Các cá nhân/đội thi sẽ thi đấu theo phương thức loại trực tiếp từ vòng tứ kết, bán kết đến chung kết theo 2 bảng thi đấu tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả thi đấu sẽ được công bố trực tiếp sau mỗi trận đấu.

Danh sách 16 Đội thi lọt vào Vòng Tranh hạng xem tại đây: https://talkgreenfuture.net/tin-tuc/16-doi-thi-xuat-sac-nhat-tien-vao-vong-cuoi-cuoc-thi-tieng-noi-xanh/