Livestream quần áo hay giày dép xưa rồi, quốc gia này đang livestream bán cả than do quá dư thừa, chỉ "chốt đơn" sỉ trên 30 tấn, ship hỏa tốc bằng tàu hỏa

Ảnh minh họa

Trung Quốc có một ngành công nghiệp mang tên livestream (phát sóng trực tiếp) luôn khiến các quốc gia khác phải ngả mũ thán phục. Ở các buổi phát trực tiếp rầm rộ và cực kỳ phổ biến của Trung Quốc, các nhân vật hay người dẫn chương trình quyến rũ bán các loại hàng hóa từ giày dép, son môi cho đên các sản phẩm dành cho trẻ em và giờ đây đã bước sang một trang mới: bán than trên livestream.

Với việc tồn kho than tại các cảng và nhà máy điện của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây do nền kinh tế trì trệ. Nhu cầu từ các nhà máy thép và các lĩnh vực khác suy giảm nhu cầu về than, bởi vậy các công ty khoáng sản đang cần sáng tạo hơn để tiếp cận đến khách hàng của họ.

Trong một buổi phát trực tiếp gần đây của Huaze Coal Industry, một người phụ nữ trẻ đội một chiếc mũ màu xanh lam và mặc bộ đồ khai thác mỏ, cầm một cục than đặt trên nền nhà tại nhà kho than, quảng cáo than dạng bột có hàm lượng 5.500 kcal khai thác tại mỏ ở tỉnh Sơn Tây với giá 570 - 600 nhân dân tệ, tương đương với 79,55 - 83,73 USD/tấn.

Mỗi đơn hàng có trọng lượng tối thiểu từ 30 đến 35 tấn, sẽ được vận chuyển bằng tàu hỏa, khối lượng này cho thấy người bán đang tìm kiếm những khách hàng bán buôn để tiêu thụ than nhanh chóng.

Sản lượng than của Trung Quốc tăng dần theo các năm (Đồ họa: Reuters)

Theo các nguồn tin thương mại, than nhiệt 5.500 kcal trong nước được giao dịch ở mức khoảng 800 nhân dân tệ (111,64 USD)/tấn vào tuần trước.

Ba trong số các kênh về than hoạt động tích cực nhất trên Douyin - nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc được Reuters xác định là Huaze Coal, Guohai Daily Coal Price và Jixing Coal - đã cùng nhau tổ chức 164 sự kiện trực tuyến như vậy trong quý này, tăng từ 120 sự kiện trong quý trước và 107 sự kiện trong quý 4 của năm 2022 với mỗi lần phát trực tiếp hơn 2 giờ đồng hồ.

Và mặc dù không rõ những sự kiện như vậy tạo ra bao nhiêu doanh thu, nhưng chúng thu hút rất nhiều bình luận của người xem, trong đó có nhiều bình luận có trêu đùa như "Tôi muốn mua 1 xe tải", "Mua cả xe giá bao nhiêu", "Có freeship không?".

Dữ liệu của NBS cho thấy trong năm 2022, tổng sản lượng than của Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục 4,496 tỷ tấn, tăng 9% so với sản lượng của năm 2021. Còn tại Việt Nam, kết thúc năm 2022, khối sản xuất than của TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng với 42,2 triệu tấn than nguyên khai, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy để so sánh, sản lượng than của Trung Quốc năm 2022 đang gấp hơn 100 lần so với Việt Nam.

Theo Reuters