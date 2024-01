List nhạc năm mới đang gây sốt tại Hàn: Nghe Money của Lisa để "tiền vào như nước", đi làm không stress đã có SEVENTEEN!

Bước sang 2024, khởi động lại một hành trình mới dám đam mê dám rực rỡ, nhiều người lựa chọn suy nghĩ tích cực, gửi cho chính mình những lời chúc, "manifesting" năng lượng bằng nhiều việc làm có thể mang lại may mắn. Với fan nhạc, việc đầu tiên chính là lên ngay một danh sách những ca khúc vui vẻ, yêu đời, tạo không khí năm mới năng nổ.

Money - Lisa

Cuộc sống sang chảnh trong mơ của Lisa

Ngay sau khi chuông điểm 0h ngày 1/1/2024, loạt ca khúc mang thông điệp tích cực trở lại chiếm lĩnh các BXH nhạc số Hàn Quốc. Bản hit tỷ stream Money của Lisa là một trong những bài hát được nhiều người chọn nghe nhất. Chất "fancy", cuộc sống sang chảnh của em út BLACKPINK hẳn là ước mơ của nhiều người. Không khó hiểu khi Money trở thành ca khúc đầu bảng tìm kiếm hiện tại.



Fighting - SEVENTEEN BSS

Đi làm không stress đã có SEVENTEEN BSS

Với những người hàng ngày đối diện áp lực công việc, SEVENTEEN BSS cùng Fighting - Just Do It là lựa chọn hàng đầu. Năng lượng tích cực qua từng lời ca cùng lời động viên đầy ý nghĩa giúp Fighting trở thành một trong những hit quốc dân của 2023. Sự hào sảng, thoải mái và hài hước mà nhóm nhỏ nhà SEVENTEEN mang lại luôn được dân tình yêu thích mỗi khi cần xả stress. Bên cạnh đó, với những ai muốn sống mãi tuổi thanh xuân, A-TEEN của 13 chàng trai đã sẵn sàng phục vụ!

A-TEEN cũng quay trở lại các BXH nhờ tinh thần thanh xuân

Không thể bỏ qua nhạc năm mới quốc dân bao gồm As You Wish (WJSN) và Hello Future (NCT Dream). Giống như cơn sốt "tuyết đầu mùa" The First Snow của EXO, As You Wish và Hello Future là hai bài hát "lội ngược dòng" mạnh mẽ nhất trên các BXH nhạc số hiện tại. Ước mong năm mới an lành, bình an cùng lời chúc chào đón tương lai rạng rỡ khiến ai nấy đều không muốn bỏ lỡ.

As You Wish - WJSN

Dành cho những người đang cần động lực yêu bản thân, động viên "mình luôn tuyệt nhất", list nhạc I AM - IVE, I Am The Best - 2NE1 chính là lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, Dreams Come True - aespa, Happiness - Red Velvet cũng là những lời chúc không thể thiếu trong ngày đầu năm. Nếu là fan Kpop, tham khảo ngay list nhạc năm mới đang gây sốt này nhé!

I AM dành cho những người đang cần động lực yêu bản thân