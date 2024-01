Liên tiếp nhiều sự cố khi sưởi ấm vào ngày rét đậm: Xuất phát từ sai lầm tưởng tiết kiệm nhưng nguy hiểm

Vào những ngày rét đậm, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu có lúc xuống dưới 10 độ C, việc sử dụng, áp dụng các phương pháp làm ấm không gian nhà là rất thiết yếu. Bên cạnh sử dụng các thiết bị điện như quạt sưởi, máy sưởi hay chế độ sưởi của điều hòa 2 chiều, nhiều gia đình tận dụng những nguyên liệu sẵn có để sưởi ấm không gian, giúp tiết kiệm chi phí hơn.

Tuy nhiên, một số phương pháp tận dụng nguyên liệu được khuyến cáo là vô cùng không nên bởi chúng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phương pháp đun than, đun củi trong phòng kín.

Vào những ngày rét đậm, nhiều gia đình thường sưởi ấm bằng cách đun than, củi trong nhà, phòng kín (Ảnh minh hoạ)

Vừa qua, liên tiếp nhiều vụ việc xảy ra trên nhiều địa phương khác nhau, để lại hậu quả thương tâm do người dùng áp dụng phương pháp sưởi ấm này. Ví dụ như vụ việc vừa xảy ra vào đầu tháng 12 năm 2023. Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, gia đình 3 người ở Hà Tĩnh đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở. Theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, khi phá cửa để vào phòng, phát hiện các nạn nhân bất tỉnh trên giường, bên cạnh có một chậu than đang ấm.

Cũng theo các bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chẩn đoán, 3 nạn nhân có thể đã bị ngộ độc khí CO do than bốc ra. Hay mới đây nhất, ở Lạng Giang, Bắc Giang, một sự việc tương tự cũng xảy ra, hậu quả còn thương tâm hơn. Cụ thể, 1 gia đình 3 người đã không qua khỏi khi được phát hiện cũng bất tỉnh trong phòng kín, trong phòng cũng có một chậu than hoa đã cháy hết. Bởi vậy, chậu than hoa được nghi là nguyên nhân dẫn tới việc 3 nạn nhân tử vong.

Việc đốt than, củi trong không gian kín tạo ra lượng khí CO lớn, rất nguy hiểm với sức khoẻ con người, đặc biệt là khi đang ngủ (Ảnh minh hoạ tạo bởi ứng dụng AI)

Vì sao đốt than, củi trong phòng kín lại nguy hiểm?

Không chỉ có đun bếp than, đun than, mà đun củi trong không gian kín cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. Như trường hợp mới xảy ra chỉ cách đây ít ngày ở Thanh Hóa, 2 bệnh nhân nhập viện trong cơn nguy kịch cũng do đốt củi sưởi ấm trong những ngày rét đậm.

Khi đun bếp than, củi trong môi trường, không gian kín, lượng khí carbon monoxide (khí CO) thải ra nhiều, không có cửa để thoát ra. Vì vậy các nạn nhân có thể hít phải, dẫn tới ngộ độc khí và tử vong. Các bác sĩ đã có kinh nghiệm điều trị các ca bệnh liên quan đến ngộ độc khí CO cho biết, khi hít phải lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. Người đang ngủ hoặc đang say rượu. Nó có thể gây tử vong mà không gây ra bất kỳ dấu hiệu nào trước đó.

Việc cứu chữa những nạn nhân bị ngộ độc khí CO do bếp than, bếp củi tạo ra rất khó khăn. 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Bởi vậy tốt hơn hết, vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu, các gia đình cũng tuyệt đối không nên áp dụng phương pháp sưởi bằng than hay củi trong phòng kín. Việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc khí CO mà còn dễ dẫn đến hỏa hoạn khi các thành viên trong gia đình đang ngủ say hay gây bỏng.

Thay vào đó, các gia đình hãy tham khảo, trang bị cho nhà mình các thiết bị sưởi hoạt động bằng điện như quạt sưởi, máy sưởi, điều hòa 2 chiều hoặc các loại chăn điện, đệm điện. Những phương pháp sưởi ấm này vừa đem lại hiệu quả tốt, vừa an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

Lưu ý sử dụng thiết bị sưởi an toàn

Khi dùng các thiết bị sưởi vào những ngày rét đậm, các gia đình cần lưu ý một số điều sau để việc sưởi ấm không gian được hiệu quả, an toàn, đặc biệt là tránh được các nguy cơ xảy ra chập cháy nguy hiểm.

Đầu tiên, người dùng nên chọn mua các thiết bị sưởi có đánh giá cao về an toàn và được cấp chứng nhận của các tổ chức uy tín. Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Đối với từng thiết bị riêng biệt cũng có một số lưu ý cụ thể khác. Ví dụ như đối với quạt sưởi, người dùng nên đặt quạt cách xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 1 mét và không bao giờ che phủ quạt sưởi khi đang hoạt động. Đối với máy sưởi, tốt nhất nên đặt xa tầm tay trẻ em, không nên để máy hoạt động khi không có sự theo dõi của người trưởng thành. Khi máy đang nóng hoặc đang hoạt động, tuyệt đối không di chuyển.

Sử dụng các thiết bị sưởi, người dùng cũng cần ghi nhớ một số lưu ý an toàn (Ảnh minh hoạ)

Với điều hoà 2 chiều, nên lắp đặt ở vị trí cao trên tường và tránh ánh nắng trực tiếp, đồng thời đảm bảo đường thoát nước được thông suốt để tránh rò rỉ nước gây hỏng hóc hoặc trơn trượt.

Cuối cùng là với tất cả các thiết bị, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng. Khi thiết bị xuất hiện các dấu hiệu lạ như mùi lạ, tiếng ồn bất thường, không nên tiếp tục sử dụng mà cần nhờ tới thợ sửa chữa chuyên nghiệp.