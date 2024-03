"Lịch sử lặp lại": Đỗ Hoàng Dương tiếp tục có ca khúc "dưỡng thê" viral trở lại sau... 3 năm phát hành

Những ngày gần đây, bản SpedUp ca khúc Love You To The Star của Đỗ Hoàng Dương bất ngờ viral trở lại trên TikTok. Nguồn cơn xuất phát từ một điệu nhảy tỏ tình được biên đạo bởi hot TikToker Tạ Huy Đức vào dịp Valentine, bản SpedUp ca khúc Love You To The Star đã từ từ lan toả rộng rãi bởi giai điệu, ca từ và động tác nhảy quá đáng yêu.

Đỗ Hoàng Dương hát lại bản hit cách đây 3 năm của mình

Trong gần 1 tháng, đoạn nhạc SpedUp của ca khúc Love You To The Star nay được biết đến thêm với một tên Nên Nói Hay Là Khum Nói đã được nhiều hot TikToker sử dụng. Không chỉ đu theo trend nhảy, đoạn nhạc còn được cộng đồng mạng sử dụng sáng tạo với rất nhiều content khác nhau, trong đó nổi bật là thay lời tỏ tình với crush.

Tạ Huy Đức cover ca khúc này theo style dễ thương

3 bạn nữ diện trang phục đáng yêu nhảy vũ điệu tỏ tình

Được biết, ca khúc Love You To The Star do Đỗ Hoàng Dương sáng tác và thể hiện, ra mắt vào dịp Giáng Sinh năm 2021. Ca khúc là lời của một chàng trai đang lặng thầm yêu một người khác, khiến trái tim thổn thức ngày đêm nhưng mãi vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Ca khúc bắt đầu bằng những suy nghĩ vẩn vơ lúc 2 giờ sáng khi chàng trai không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì trái tim đã lỡ bị "ai đó" cướp mất: "2 giờ đêm mà trong đầu cứ vẩn vơ. Hình như tương tư về một ai đó. Mặt cười môi mềm sao quá đáng yêu ôi thôi chết vỡ tim tôi rồi".

Love You To The Star - Đỗ Hoàng Dương

Love You To The Star nằm trong playlist Be The Best Trouble - 1 dự án âm nhạc đặc biệt được ra mắt vào đúng 0h00 ngày 22/12/2021

Với Đỗ Hoàng Dương, sự viral của Love You To The Star giống như “lịch sử lặp lại”, khi trước đó, ca khúc nhạc phim Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn do anh thể hiện cũng mất tới 2 năm mới trở nên viral khắp MXH. Dù thời gian có phần kéo dài hơn bình thường, nhưng đây lại là yếu tố cho thấy âm nhạc đậm chất Gen Z của Đỗ Hoàng Dương rất dễ tiếp cận được số đông khán giả.