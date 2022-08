Lewandowski rượt bắt trộm trên phố, lấy lại đồng hồ tiền tỷ

Khi tiền đạo người Ba Lan dừng lại bên ngoài sân tập để ký tặng cho người hâm mộ thì sự cố xảy ra. Trong lúc anh không chú ý, hai kẻ gian đã nhân cơ hội mở cửa xe của anh ở phía đối diện và lấy đi chiếc đồng hồ siêu sang Patek Phillipe được định giá khoảng 75.000 euro (gần 2 tỷ đồng).

Lewandowski sau đó kịp phát hiện và lập tức truy đuổi những gã này. Cảnh sát địa phương cũng nhận được thông tin và nhanh chóng tham gia vây bắt. Cũng do 2 kẻ này chạy bộ nên chúng không thể trốn được lâu.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy sau một cái cây khi một trong 2 nghi phạm thú nhận hắn đã ném đồng hồ vào chỗ khuất để tạm thời "phi tang", nhưng rốt cuộc kế hoạch thất bại. Lewandowski suýt mất đồng hồ quý, đồng thời được một phen "rèn" kỹ năng bứt tốc.

Lewy đang ký tặng fan thì sự cố xảy ra

Với Barca, đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt sự cố khiến CLB này bị chỉ trích vì khâu an ninh quanh sân của họ là rất kém. Trước đó, các nhân viên an ninh đã để CĐV tràn vào vây lấy xe của Samuel Umtiti, khiến hậu vệ này phải đối đầu với người hâm mộ. Một đám đông khác cũng từng vây quanh xe của HLV Ronald Koeman và định đòi tấn công ông, nhưng các nhân viên tại đây không thể can thiệp.



Người đứng đầu bộ phận an ninh Barca đã bị Joan Laporta sa thải vào tháng 11 năm ngoái, song mọi thứ dường như không được cải thiện nhiều, mới nhất là vụ của Lewandowski.