Lên sóng chưa được bao lâu, Mr. Queen đã bị yêu cầu ngừng chiếu vì xuyên tạc lịch sử

Mr. Queen (Chàng Hậu) dù chẳng được kì vọng nhưng bất ngờ thay lại nhận được phản hồi vô cùng tích cực và đạt rating khởi điểm 8,0%. Tuy nhiên phim chỉ mới lên sóng được 2 tập đầu tiên nhưng đã có 763 khiếu nại của khán giả gửi đến Ủy Ban Truyền Thông Hàn Quốc, yêu cầu Mr. Queen ngừng phát sóng vì bộ phim có nhiều yếu tố xuyên tạc lịch sử.

Mr. Queen hiện đang đứng giữa nhiều ý kiến trái chiều

Cụ thể, nội dung của Mr. Queen bị đánh giá là bóp méo, xuyên tạc lịch sử và có nhiều lời nói, hành động quấy rối tình dục. Trong phim có cảnh vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun) nói với vương phi Kim So Yong (Shin Hye Sun) rằng: "Chuyện ngủ nhạy cảm lắm nên phải nằm cách xa nhau ra mà ngủ". Nữ chính lúc bấy giờ bèn cảm thán: "Đây mới là bản chất thực sự của 1 vì vua nổi tiếng tửu sắc ư? Hóa ra cũng chỉ là ghi chép lịch sử của vương triều Joseon thôi. Lo sợ vô ích rồi!". Khán giả chỉ trích rằng đây là một lời thoại không phù hợp vì nó trực tiếp phỉ báng ghi chép của triều đại Joseon được UNESCO vốn được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra việc cho nhân vật có thật trong lịch sử là vương hậu Shin Jung trở thành một người chìm đắm trong mê tín dị đoan cũng gây nên làn sóng phẫn nộ lớn.

Thái độ của nữ chính so với vua Shin Jung bị đánh giá là không hợp lý

Một lí do khác là tên kỹ viện nơi vương phi So Yong giả trai đến chơi là Octajeong. Cái tên này gợi nhớ đến câu lạc bộ Octagon, nơi xảy ra vụ bạo hành tình dục tập thể vào năm ngoái. Điều này khiến nhiều người phẫn nộ vì đã chọn một vấn đề nhạy cảm để biến tướng thành trò cười giải trí. Giáo sư Kim Gong Sook của đại học An Dong cho hay: "Khi dòng phim giả sử và phim cổ trang kết hợp nhiều thể loại đang trở nên bùng nổ, mặc dù đã xuất hiện nhiều bộ phim hư cấu vượt khỏi những ghi chép lịch sử nhưng chúng ta phải bảo vệ những giá trị phổ biến. Điển hình, phim Mr. Queen đã dấy lên cuộc tranh cãi về những sáng tạo mang tính bóp méo trong kịch bản phim. Thật đáng lo ngại khi những phim truyền hình xuyên tạc lịch sử nghiêm trọng được xuất hiện trên toàn thế giới bằng dịch vụ OTT toàn cầu".

Bộ phim hoàn toàn khác so với lịch sử

Hiện vấn đề này cũng được cư dân mạng Việt Nam tranh cãi quyết liệt. Có người đề ra rằng ngay từ đầu mỗi tập phim, ekip sản xuất đã ghi chú rằng mọi nhân vật, sự kiện trong phim đều là hư cấu. Thế nhưng không ít người lại phản bác vì nếu giả tưởng nhưng lại lấy nền tảng là một triều đại có thật thì đây là hành vi khó có thể tha thứ.

- Lẽ ra nên chọn 1 bối cảnh giả tưởng chứ không nên chọn bối cảnh có thật thế này. Mong phim sẽ giảm bớt những cảnh không phù hợp rồi chiếu tiếp vì thấy phim khá hay. - Cấm là đúng mà mọi người. Thà rằng lấy bối cảnh giả tưởng thì không ai nói gì. Đằng này bê lịch sử vô rồi chém tùm lum thì ai mà chả cấm, này là xuyên tạc lịch sử luôn rồi! - Lôi cả 1 triều đại vào xong bảo toàn bộ là giả tưởng thì hẳn là sai rồi! - Nhìn Tàu nó cấm phim giả sử, cung đấu là hiểu. Đừng trách Hàn gắt gỏng làm gì!

