Lên mạng xã hội tìm việc, bé gái sập bẫy ''yêu râu xanh''

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 9/12, Công an TP Dĩ An tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một người dân về việc bé gái L.N.Y (SN 2010, quê Khánh Hòa) bị một đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi hiếp dâm .

Quá trình vào cuộc xác minh, điều tra, Công an TP Dĩ An xác định kẻ tình nghi là Đỗ Đức Dũng nên tiến hành truy xét. Làm việc với công an, Đỗ Đức Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đỗ Đức Dũng tại cơ quan công an

Theo lời khai, thông qua mạng xã hội, đêm 8/12, Dũng quen với bé Y. Biết Y có nhu cầu tìm việc làm, Dũng tự nhận mình là em chủ quán karaoke, nói đang cần tuyển nhân viên nữ phục vụ với mức lương cao.

Bé Y. nghe vậy liền chấp nhận và quyết định gặp trực tiếp Dũng để dẫn đến chỗ làm. Dũng lấy xe máy chạy đến TP.Thủ Đức (TP.HCM) đón Y.

Tối cùng ngày, Dũng đưa Y. về phòng trọ tại phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.