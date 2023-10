Lê Hoàng Phương có chiến thắng đầu tiên tại Miss Grand International: Tự tin "bắn" tiếng Anh khiến ông Nawat bất ngờ

Vào tối 4/10, Lê Hoàng Phương cùng với 4 thí sinh dành chiến thắng giải bình chọn đã có cơ hội tham gia bữa tiệc tối cùng chủ tịch Nawat, phó chủ tịch Teresa và đương kim Hoa hậu Isabella Menin.

Xuất hiện tại tiệc tối, Lê Hoàng Phương mặc chiếc váy đính đá lấp lánh khoe khéo vóc dáng quyến rũ. Tại đây, người đẹp sinh năm 1995 còn gây ấn tượng khi thể hiện khả năng giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh. Không chỉ giới thiệu bản thân mà nàng hậu 9x còn chia sẻ về những điều đặc biệt ở đất nước Việt Nam với chủ tịch Miss Grand International, các người đẹp khác.

Lê Hoàng Phương còn được Chủ tịch Miss Grand International dành lời khen ngợi khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Người đẹp tiết lộ cô mới học tiếng Anh được 6 tháng trước khi quyết định tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam. Cư dân mạng cũng dành những lời có cánh cho nàng hậu: "Tốt hơn rất nhiều, cải thiện hơn rồi", "Chị làm rất tốt luôn, nhiều lúc có hơi bị vấp nhưng lại nhanh được khắc phục. Mong chị cố gắng hơn", "Hoàng Phương thể hiện tự tin quá"...

Lê Hoàng Phương tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong bữa tiệc tối cùng chủ tịch Nawat, phó chủ tịch Teresa và đương kim Hoa hậu Isabella Menin

Lê Hoàng Phương cùng 4 người đẹp chiến thắng giải bình chọn khác đã xuất hiện tham gia bữa tiệc tối

Trước đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã tham gia nhiều hoạt động tập luyện để nâng cao kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng hơn cho hành trình chinh chiến tại Miss Grand International 2023. Người hâm mộ sắc đẹp đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đẹp sinh năm 1995.

Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3/10 đến 25/10. Ngoài các đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh các nước sẽ tham gia các phần thi phụ như phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest… Lịch trình dành cho thí sinh trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên Huế) và TP. Hồ Chí Minh.