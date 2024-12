Tối ngày 09/12, tại đêm concert thứ 2 của chương trình Anh Trai Say Hi, khoảnh khắc Trấn Thành vô tình để lộ chiếc bụng to dưới lớp áo bất ngờ viral khắp cõi mạng. Tình huống này còn “dở khóc dở cười” hơn khi chỉ cách đó vài phút, anh đứng trên sân khấu và dặn khán giả không chụp nọng, không chụp ảnh "dìm". Tất nhiên, cái kết sau đó thì ai cũng biết, cư dân mạng được phen cười “khờ” vì bức ảnh chụp vùng bụng to “bất thường” của nam nghệ sĩ.

Khi câu chuyện này vẫn đang hot rần rần, thì Lê Dương Bảo Lâm đã “góp vui” bằng một bài đăng “kể xấu” thói quen ăn uống của đàn anh. Nam diễn viên đăng hình của bản thân đẹp trai, thần thái ngút ngàn và hình ảnh đêm hôm trước của Trấn Thành cùng với dòng trạng thái “2 anh em đi chơi Noel. Ảnh nói anh nay healthy toàn ăn đồ luộc Diễm mới biết là ảnh toàn ăn ba rọi luộc. Lâu lâu ngán chuyển qua dùng ít phèo luộc”.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả “bênh vực” Trấn Thành khuyên anh cắt vai Lê Dương Bảo Lâm trong bộ phim sắp tới vì thói “cà khịa”. Trấn Thành cũng phản hồi lại các bình luận tuyên bố mình sẽ cắt 80% “đất diễn” của “Dĩm” trong phim sắp tới. Khi Lê Dương Bảo Lâm bảo rằng bản phim chính thức đã gửi đi duyệt nên mình không sợ thì Trấn Thành vẫn “cố chấp” rằng chưa nộp duyệt, còn nếu bản duyệt đã gửi đi thì…gửi duyệt lại.

Trấn Thành doạ "cắt vai" Lê Dương Bảo Lâm

Như để củng cố quan điểm “cắt vai” sao nam 2 Ngày 1 Đêm, Trấn Thành còn đăng lên trang cá nhân: “Dĩm nó kiếm chuyện với tui sáng giờ! Mấy ní coi phim tết mà thấy vai của nó ngắn hơn cái đầu bút chì thì hiểu lý do vì sao hen. Bên phải thấy cưng chứ bên trái thấy kinh nha! Dĩm em ơi”. Đồng thời, Trấn Thành còn “đính kèm” hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm trong bộ đồ Deadpool cùng với vòng 2 to tướng chẳng kém gì chính chủ.

Trong khi trận “đấu khẩu” giữa hai nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, netizen đã được phen cười ngất vì chủ đề về chiếc bụng của Trấn Thành ngày càng xuất hiện nhiều “cú twist” hài hước. Netizen còn cho rằng Trấn Thành đã chắc “kèo trên” vì anh là người cầm trịch chính trong Bộ Tứ Báo Thủ - dự án phim Tết mà Lê Dương Bảo Lâm tham gia trong thời gian tới.

Bình luận đầy “thư giãn” của khán giả vì “drama” đầy đáng yêu giữa Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành:

- Anh Thành mãi đỉnh! Dĩm ơi chắc “kèo” mấy phim sau khỏi được mời luôn rồi.

- Sa ngã mời đóng phim 1 lần thôi, lần sau Lê Dương Bảo Lâm không có cửa. Haha!

- Dĩm ơi anh ổn không? Chứ em thấy anh sắp năn nỉ ngược lại rồi,

- Từ một tấm ảnh mà liên quan đến sự nghiệp trong tương lai luôn! Dĩm ơi là Dĩm!

- Người ta đóng phim Trấn Thành là để “đổi đời”, anh là phim sau “khỏi mời” nha!

- Quá trời tàn àc. Chuyến này “sụp nụ” rồi Diễm ơi.

- Chọc đồng nghiệp mà quên mất người ta là đạo diễn phim mình đóng. Tàn canh gió lạnh chuyến này rồi Dĩm ơi.

Bộ Tứ Báo Thủ dự kiến công chiếu trên toàn quốc vào dịp Tết 2025.