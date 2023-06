Lấy cảm hứng từ phong cách puffy phồng to của thập niên 90s, VANS cho ra mắt BST mới mà cũ The Knu Skool

Từ cách phát âm tương tự "New Skool" cũng đủ để biết rằng item được tái thiết kế dựa trên hình bóng của Old Skool kinh điển, tuy diện mạo Knu Skool được lên ý tưởng từ những năm 1998, nhưng cho đến nay, các chi tiết được resize to hơn mới tạo được ấn tượng cũng như sự chú ý từ giới chơi giày. The Knu Skool hứa hẹn sẽ mang lại cái nhìn mới mẻ với cho giới thời trang bởi thiết kế "Puffy - thổi phồng", dự đoán item sẽ là "con cưng" trong cộng đồng sneaker.

Trong đợt này, nhà Vans ra mắt hàng loạt các phối màu phù hợp với thiết kế cổ điển của Knu Skool. Ba màu sắc được giới thiệu ở Việt Nam gồm đỏ, đen và xanh, đều mix cùng dải logo Old Skool Sidestripe™ kinh điển phiên bản 3D tại hai bên hông tăng thêm cảm giác "puffy - mụp mụp" thường thấy ở loại "giày bánh mì", đồng thời cũng đem lại sự cân bằng về thị giác trên tổng thể sản phẩm.

Là một item low top, mũi giày làm từ da lộn bền bỉ, lưỡi giày cùng những đặc điểm khác đều được phóng to và dày lên làm tăng sự êm ái cho trải nghiệm người dùng, đặc biệt logo Old Skool phiên bản 3D-molded Sidestripe™ mang lại một đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của Knu Skool.

Cùng xuất hiện với phần đế màu trắng làm vẻ ngoài đôi giày trở nên đậm nét Off The Wall. Không khác mọi lần, Knu Skool cũng được trang bị một bộ đế waffle chống trơn trượt huyền thoại của Vans.

Diện Knu Skool để update outfit, sẽ là ý hay cho bạn trải nghiệm phong cách retro độc đáo của "giày bánh mì Knu Skool mụp mụp" mà ai cũng biết là giày gì đó, bạn có thể dễ dàng tìm mua Knu Skool với thao tác đơn giản qua Lazada hoặc website Sneakerbuzz – đối tác cấp cao của Vans Việt Nam. Ngày lên kệ chính thức là 20/06/2023 nhé.