Lâu lâu mới được bữa ăn diện mà Selena Gomez lại gặp đúng sự cố "trời đánh", bù lại cách xử lý cưng quá ta ơi

Mặc dù diễn xuất của Selena Gomez trong bộ phim Only Murders In The Buildings được đánh giá cao nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô nàng. Bù lại, Selena vẫn mang đến nụ cười cho khán giả với sự cố ngoài ý muốn trên thảm đỏ bằng cách xử lý rất ư là đáng yêu của mình.

Selena sang trọng và đẳng cấp tại sự kiện SAG Awards lần thứ 28 trong bộ cánh của thương hiệu Oscar de la Renta và trang sức của Bvlgari

Bộ váy đen xẻ tà phía sau, khi bước đi sẽ để lộ đôi chân của nữ ca sĩ. Cô đi giày cao gót da bóng màu đen, mũi nhọn. Sắc đen của váy và giày hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tôn màu da cho Selena Gomez

Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh xong và chuẩn bị vào tiến vào trong, giày của Selena Gomez đã bị gãy gót, làm cô ngã khuỵu. May mắn là vệ sĩ bên cạnh đã đỡ kịp nên nữ ca sĩ không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Selena Gomez cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm đôi giày "trời đánh" và bước vào trong

Bất ngờ là cô nàng không tìm một đôi giày khác để thay mà để chân trần luôn. Thậm chí lúc lên sân khấu làm người trao giải cùng nam diễn viên Martin Short, Selena Gomez hết sức tung tăng trên đôi chân trần. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nhiều người không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của nữ ca sĩ

Ảnh: Twitter

