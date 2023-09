Lâu lắm mới có phim Hàn nhận rating 0% dù chiếu ở đài lớn, nữ chính xấu lại thêm kịch bản gây buồn ngủ

Chuyện phim Hàn ghi nhận rating 0% là điều xảy ra khá nhiều ở giai đoạn 2022, đầu 2023, khi đài ENA mới ra mắt, còn non trẻ, ít người biết đến dù phim của họ có chất lượng và màu sắc riêng. Ở giai đoạn hiện tại, ENA đã thoát hoàn toàn khỏi cảnh rating 0%, dần khẳng định được vị thế của mình trong làng phim truyền hình Hàn.

Giữa lúc nhà đài mới ăn nên làm ra, truyền hình Hàn lại bất ngờ xuất hiện một tác phẩm có rating chạm ngưỡng 0,9% trong sự bất ngờ của khán giả là My Lovely Boxer (Chuyện Tình Đấm Bốc) . Càng bất ngờ hơn khi ENA hoàn toàn "vô can" bởi dự án này đến từ ông lớn KBS, nhà đài không thu phí, luôn nắm giữ các tác phẩm có rating thuộc hàng top. Trên thực tế, KBS đã từng tính đến việc hủy bỏ khung giờ phim đầu và đến thời điểm hiện tại, với thất bại từ My Lovely Boxer thì có lẽ việc hủy bỏ khi chỉ còn nằm trên dự tính.

Một hình ảnh trong My lovely boxer

Dĩ nhiên vấn đề không nằm ở việc My Lovely Boxer chiếu đầu hay giữa tuần mà quan trọng hơn cả là chất lượng và sức hút của nó. Phim khai thác đề tài thể thao, một chủ đề vốn dĩ không được nhiều khán giả Hàn quan tâm. Trước nó, phim truyền hình Huấn Luyện Viên Tinh Thần Jegal Gil hay thậm chí là phim điện ảnh Dream có cả IU - Park Seo Joon đóng chính đều thất bại thảm hại. My Lovely Boxer cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí nội dung còn bị cho là một phiên bản khác của Huấn luyện viên tinh thần Jegal Gil nhưng không "chữa lành" bằng.

My Lovely Boxer xoay quanh một huấn luyện viên máu lạnh, anh ta thu hút các tuyển thủ về phía mình, ép họ dốc sức kiếm tiền cho tới khi cạn kiệt sức lực. Cuộc đời anh thay đổi khi phải nhiệm vụ thuyết phục Lee Kwon Sook (Kim So Hye) - một cựu võ sĩ quyền anh ưu tú trở lại sàn đấu sau 3 năm bất ngờ giải nghệ, mất tích khỏi ngành. Sau đó là những tình huống bi hài xảy ra giữa hai người mà khán giả không theo dõi kỹ thì cũng có thể đoán được những diễn biến tiếp theo, bởi nội dung rất đoán thậm chí là gây buồn ngủ.

Một điểm trừ nữa của phim đến từ nữ chính Kim So Hye. Vào vai một võ sĩ nhưng cô trông khá nhỏ con, yếu ớt lại thêm diện mạo không thực sự nổi bật và cũng trợn mắt quá nhiều trong phim. Thậm chí nhiều bình luận còn cho rằng cô kém xinh nhất dàn diễn viên, nhất là khi cười. Việc cô đứng cạnh mỹ nam Lee Sang Yeob tạo cảm giác chênh lệch rất nhiều khiến người xem mất đi sự hứng thú khi thưởng thức tác phẩm này.

Kim Soo Hye trong My Lovely Boxer

Nguồn ảnh: KBS