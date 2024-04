Lạnh người lời khai của 2 kẻ giết thiếu niên 17 tuổi rồi dựng hiện trường giả

Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, bắt 2 đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân là Lò Chính L. (SN 2009) và Hoàng Văn Tiến (SN 2006) cùng trú tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan điều tra Lò Chính L. và Hoàng Văn Tiến khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước, đêm muộn ngày 17/4 khi gặp Lường Quốc Việt (SN 2007, trú tại Bản Búc, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn) tại tiệc rượu ở nhà người quen, L. và Tiến đã về trước chuẩn bị 2 dao, 1 đoạn gậy sắt phục ở đoạn đường vắng.

Khi Lường Quốc Việt đi xe mô tô một mình qua đoạn đường vắng để về nhà, 2 đối tượng đã ép đuổi từ phía sau lên, dùng gậy sắt vụt, dùng chân đạp làm Việt ngã xuống đường. Việt vừa ngồi dậy liền bị L. đạp lăn xuống rãnh rồi 2 đối tượng dùng dao chém, gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu làm Việt tử vong tại chỗ.

Chân dung đối tượng L. và Tiến. Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Để che giấu hành vi phạm tội, L. và Tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường, tạo dựng hiện trường giả là Lường Quốc Việt bị chết do tai nạn giao thông, sau đó cất dấu hung khí, rồi gọi dân bản đến cấp cứu Việt.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/4/2024, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn phát hiện anh Lường Quốc Việt chết chưa rõ nguyên nhân, tại đoạn đường vắng thuộc bản Cang, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm.

Sau 6h truy vết quyết liệt, lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lò Chính L. và Hoàng Văn Tiến về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Mai Sơn đã biểu dương, thưởng nóng lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án.

Nạn nhân đã được trao trả cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.