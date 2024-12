Làng giải trí Hàn Quốc đóng băng sau vụ thảm kịch máy bay, Hyun Bin và dàn idol buồn bã tưởng niệm

Vào sáng ngày 29/12, máy bay chờ 181 người của Jeju Air đã gặp nạn tại huyện Muan, cách thủ đô Seoul khoảng 288 km về phía Tây Nam. Gần như toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Vụ việc này khiến toàn đất nước Hàn Quốc chấn động và chìm trong đau buồn.

Làng giải trí Hàn Quốc cũng nhanh chóng có động thái bày tỏ sự sẻ chia. Đài MBC thông báo họ sẽ hủy phát sóng chương trình King Of Mask Singer và Lễ trao giải MBC Entertainment Awards vào tối nay. KBS hủy phát sóng chương trình Boss In The Mirror, 2 Days & 1 Night, The Ddanddara, Gag Concert. SBS xác nhận không phát sóng chương trình Running Man vào tối nay và đang thảo luận về khả năng tổ chức lễ trao giải SBS Entertainment Awards vào ngày 31/12. Về phần JTBC, đài này hủy phát sóng 2 chương trình có sự góp mặt của bộ đôi tài tử siêu hot là Newsroom (Hyun Bin) và Chef & My Fridge (Song Joong Ki).

Hàng loạt chương trình hot như MBC Entertainment Awards, King Of Mask Singer, Running Man, 2 Days & 1 Night... hủy phát sóng

2 show mới của Song Joong Ki và Hyun Bin cũng bị hủy phát sóng

1 số ngôi sao khác không thể hủy bỏ lịch trình nhưng đã có động thái bày tỏ sự thương tiếc. Trong chiều ngày 29/12, đoàn làm phim Harbin đã có buổi giao lưu tại Seoul. Các diễn viên và đạo diễn đều mặc màu đen và có biểu cảm tiết chế nghiêm nghị. BABYMONSTER, SEVENTEEN diện trang phục đen và tiết chế biểu cảm khi ra sân bay để thực hiện lịch trình ở nước ngoài.

Hyun Bin diện đồ đen, biểu cảm nghiêm nghị trong lịch trình chiều nay

BABYMONSTER...

... và SEVENTEEN mặc đồ đen ra sân bay

Chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu 7C2216 thuộc hãng hàng không Jeju Air và đang trên bay từ Bangkok (Thái Lan) về Hàn Quốc. Tai nạn xảy ra khi máy bay đi chệch khỏi đường băng trong lúc hạ cánh và đâm vào hàng rào tại Sân bay quốc tế Muan.

Cơ quan cứu hỏa cho biết, ngoại trừ 2 người được cứu khỏi vụ tai nạn, tất cả những người khác có mặt trên máy bay nhiều khả năng đều đã thiệt mạng. Hiện tại, cơ quan cứu hỏa cho biết họ đang chuyển sang hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đây là thảm họa hàng không dân dụng nội địa tồi tệ nhất của Hàn Quốc và là sự cố thương vong lớn đầu tiên liên quan đến một hãng hàng không giá rẻ trong lịch sử nước này.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

