Làn gió trẻ trung trên sân khấu kịch nghệ truyền thống

Được thành lập năm 2014, Life’s So Drama – câu lạc bộ kịch nghệ đầu tiên do học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng lập – đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những bạn trẻ yêu sân khấu. Những năm gần đây, sức hút của câu lạc bộ không ngừng lan tỏa, quy tụ nhiều thành viên đến từ Amsterdam và cả các trường THPT khác khắp thủ đô Hà Nội.

Tiếp nối thành công của những năm trước với từng vở diễn từ 2016 với chủ đề "Frollo", lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Thằng gù nhà thờ Đức Bà", vở "Đoạn Tuyệt" (2018) khắc họa bức tranh miền Bắc Việt Nam thời kỳ thực dân nửa phong kiến, cho tới "Huyễn ảnh" (2020), "Khi trời nổi gió"(2023) và gần đây nhất là "Năm Ngàn Dặm" vẽ nên câu chuyện của những người con Việt Nam xa xứ tại Nga. Ngày 9/11 vừa qua, Life's So Drama đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục với vở kịch "Rạch Cạn" đưa khán giả tới một ngôi làng hẻo lánh thờ phụng vị thần bảo hộ, nơi sự xuất hiện của một người đàn ông xa lạ khơi dậy chuỗi hiện tượng bí ẩn và những bí mật bị chôn vùi. Tác phẩm bóc tách lớp vỏ tín ngưỡng để lộ nỗi sợ, sự im lặng, và gửi gắm thông điệp rằng cứu rỗi đến từ lòng can đảm và tình người.

Trên sân khấu của vở kịch "Rạch Cạn", những diễn viên tuổi 15 - 17 dù chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp vẫn tự tin hóa thân vào nhân vật, mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc. Sự nhập tâm của các em không chỉ khiến khán giả bất ngờ về khả năng diễn xuất, mà còn chạm đến trái tim người xem bằng thông điệp nhân văn và ý nghĩa mà vở kịch gửi gắm.

Nguyễn Hoàng Minh Thái - diễn viên vai Trọng chia sẻ: "Những buổi tập luyện luôn là lúc mọi người truyền năng lượng cho nhau nhiều nhất. Mỗi lần hoàn thành một phân cảnh, chúng em lại cùng bàn bạc, chỉnh sửa và thử lại cho đến khi ai cũng hài lòng. Không khí đôi khi mệt mỏi, nhưng tiếng cười và sự cổ vũ lẫn nhau khiến cả tập thể thêm gắn bó, sẵn sàng cho ngày sự kiện chính thức của On Stage 2025."

Suốt gần ba giờ đồng hồ, vở kịch "Rạch Cạn" dẫn dắt khán giả đi từ bề mặt lộng lẫy của tín ngưỡng đến những mảng tối gai góc trong đời sống con người: nỗi sợ hãi, sự im lặng và niềm tin bị lợi dụng. Tác phẩm vừa như một bản luận tội, vừa là thông điệp gửi gắm về tình thân và khát vọng được cứu rỗi – không nhờ phép màu hay đấng tối cao, mà bằng sức mạnh của sự thật, lòng can đảm và lòng trắc ẩn.

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Linh Đan - tổng đạo diễn chương trình bày tỏ: "Trong suốt quá trình chuẩn bị, chúng tôi gặp không ít bất ngờ và tình huống phát sinh đòi hỏi phải xử lý nhanh chóng. May mắn là mỗi thành viên đều rất linh hoạt, chủ động và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, không chỉ tiến độ được đảm bảo mà tinh thần làm việc chung cũng ngày càng gắn kết, giúp toàn bộ dự án diễn ra trôi chảy và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ."

Đằng sau thành công của On Stage 2025 không chỉ là nỗ lực của các thành viên Life’s So Drama, mà còn có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, những người đã góp phần hiện thực hóa ý tưởng và giúp vở kịch được dàn dựng trọn vẹn nhất. Có mặt tại đêm diễn, đại diện Nhà tài trợ Amsernet, một khán giả tại chương trình On Stage 2025 có đôi lời chia sẻ:

"On Stage 2025 thật sự đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và suy ngẫm ngay cả khi chương trình đã kết thúc. Chứng kiến những câu chuyện như một lát cắt của cuộc đời trên sân khấu, tôi chợt có chút xúc động và bùi ngùi khi nhớ đến những ngày tháng còn trẻ với rất nhiều khó khăn. Với vai trò là nhà tài trợ, tôi không chỉ mong muốn hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn muốn góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, cũng đồng thời hỗ trợ các em học sinh trong việc theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng những dự án có ý nghĩa như thế này trong tương lai."

On Stage 2025 không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện, mà còn khơi gợi suy ngẫm về những giá trị nhân văn cốt lõi. Vở kịch như một lời nhắc nhở tới người xem, rằng giữa những biến động và bất công của cuộc sống, sức mạnh để thay đổi không nằm ở phép màu hay những đấng quyền năng xa vời, mà xuất phát từ sự thật, lòng dũng cảm và tình thương giữa người với người. Đây chính là dấu ấn khiến On Stage 2025 trở thành một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ đối với khán giả.