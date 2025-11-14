Lần đầu tiên Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn mỹ phẩm: 45 loại kem dưỡng, dầu gội, kem đánh răng trẻ em... bị gọi tên

Theo VnExpress, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ra quyết định thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner, thuốc nhuôm tóc, kem đánh răng trẻ em... của hai công ty Phát Anh Minh và Quốc tế Đại Cát Á do không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm.

Ảnh minh họa

Theo quyết định hôm 13/11 của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á ở Phú Nhuận, TP HCM, bị thu hồi 22 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: sản phẩm dưỡng da Queendoes essential PDRN serum, The Skin house crystal whitening plus serum; Queendoes lucia serum, The Sin house wrinkle collagen toner. Ngoài ra, còn có kem DR.IASO triple-m hydrating cream hay sản phẩm khác như Hyaluronic 6000 ampoule, Snail mucin 5000 AmPoule...

Công ty TNHH Phát Anh Minh ở Thanh Trì, Hà Nội, bị thu hồi 23 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids’Toothpaste Strawberry, hoặc Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Medicinal Salt...

Kem đánh răng Lion Kids’Toothpaste Strawberry

Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định, theo Cục Quản lý Dược. Vì vậy doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/11.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên. Đây là lần đầu Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn loại mỹ phẩm như vậy.

Một tuần qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện, đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Hôm qua, một loại kem chống nắng giả cũng bị thu hồi. Các chuyên gia đánh giá sản phẩm không đạt chất lượng có nguy cơ gây kích ứng da, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng.