Sự thật phũ phàng của du lịch gia đình: “Bỏ chục triệu đi resort cuối cùng con vẫn dán mắt vào iPad”

Bạn đã bao giờ quan sát các gia đình trẻ trong một nhà hàng 5 sao tại khu nghỉ dưỡng chưa? Khung cảnh thường thấy nhất không phải là tiếng cười đùa rôm rả, mà là một sự yên lặng được "mua" bằng công nghệ: Đứa trẻ dán mắt vào màn hình iPad đang phát Peppa Pig, trong khi bố mẹ tranh thủ ăn vội vàng bữa tối.

Đó là một nghịch lý dở khóc dở cười của du lịch gia đình hiện đại. Bố mẹ lên một lịch trình tham vọng, chi trả cho những căn phòng view biển đắt đỏ với mong muốn con cái được khám phá thiên nhiên. Nhưng đến cuối ngày, khi cả nhà đều đã kiệt sức vì di chuyển, chiếc iPad lại trở thành "người bảo mẫu" duy nhất giúp bố mẹ có được 30 phút đình chiến để thực sự thở.

Thay vì tận hưởng kỳ nghỉ, người lớn đang tự biến chuyến đi thành một ca "hành xác" mang tên: Làm cha mẹ ở một mã vùng khác.

Định nghĩa xa xỉ mới không nằm ở view biển

Khi nhận ra sự mỏi mệt này, tiêu chuẩn chọn resort của các gia đình trẻ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bãi biển riêng, phòng tắm dát đá cẩm thạch hay bữa sáng trôi nổi dưới hồ bơi không còn là ưu tiên số một. Thứ làm nên sự "xa xỉ" đúng nghĩa đối với những người làm cha mẹ giờ đây thực tế hơn nhiều: Một nơi có thể khiến con họ tự nguyện bỏ quên chiếc iPad.

Và thế là, các ông lớn trong ngành nghỉ dưỡng bắt đầu lao vào một cuộc đua ngầm mang tên "Kids Club" (Câu lạc bộ trẻ em).

Nếu như chục năm trước, Kids Club thường chỉ là một căn phòng góc nhỏ, lèo tèo vài nhà bóng, bộ xếp hình và mùi nhựa tẻ nhạt để "nhốt" trẻ con, thì nay mọi thứ đã đảo chiều. Các không gian này được tái cấu trúc thành những trại hè thu nhỏ, với những kịch bản trải nghiệm đủ sức cạnh tranh với sức hút của các trò chơi điện tử.

Khi resort làm "bảo mẫu"

Nhìn vào cách các thương hiệu lớn đang thiết kế không gian, có thể thấy "Kids Club" giờ đây mang tính quyết định đến sự thành bại của một khu nghỉ dưỡng gia đình.

Thay vì để trẻ ngồi im trong phòng máy lạnh, Dinso Resort & Villas Phuket (Thái Lan) thiết kế hẳn một Jungle Kids Club, lôi kéo tụi nhỏ vào các lớp học đánh Muay Thái, lặn biển hay làm bánh. Còn ở Holiday Inn Pattaya, một công viên nước thu nhỏ được dựng lên ngay trong khuôn viên, đủ sức "vắt kiệt" năng lượng của những đứa trẻ hiếu động nhất, đảm bảo tối đến chúng chỉ việc lăn ra ngủ.

Những gia đình thiên về trải nghiệm văn hóa hay sáng tạo lại tìm thấy câu trả lời ở những mô hình thiên về kể chuyện. Chẳng hạn, InterContinental Khao Yai đưa trẻ em vào không gian của những chuyến tàu cổ giữa rừng, đi gom lá, bắt bướm. Kimpton Kitalay Samui thì biến khu vui chơi thành một cảng biển thu nhỏ để kích thích trí tưởng tượng.

Chương trình Planet Trekkers cùng thiết kế lấy cảm hứng từ những chuyến tàu cổ điển tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt tại InterContinental Khao Yai Resort.

Không gian JUNIO Kids Club sáng tạo cùng phong cách island luxury trẻ trung là điểm nhấn tại Kimpton Kitalay Samui.

Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở các đảo du lịch. Ngay tại Việt Nam, các mô hình hạng sang như Regent Phú Quốc cũng tinh ý gạt bỏ định kiến "resort chanh sả chỉ dành cho cặp đôi" bằng cách tạo ra các cuộc săn kho báu dọc bãi biển cho khách hàng nhí. Thậm chí ở môi trường đô thị chật hẹp như Singapore, Crowne Plaza Changi Airport cũng biết cách "lấy lòng" trẻ em bằng những căn phòng mô phỏng buồng lái máy bay, cho các em hóa thân thành phi công.

Không gian nghỉ dưỡng riêng tư cùng các hoạt động sáng tạo tại Regent Kids giúp Regent Phu Quoc trở thành lựa chọn phù hợp cho các kỳ nghỉ hè gia đình đa thế hệ.

Trả lại kỳ nghỉ cho người lớn

Mô hình "hai thế giới song song" này đang giải quyết được nút thắt lớn nhất của du lịch gia đình. Trẻ em có một hành trình bận rộn, tương tác thực tế thay vì quẹt ngón tay trên mặt kính vô hồn. Còn bố mẹ? Họ được trả lại một đặc quyền tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng xa xỉ: Sự tự do.